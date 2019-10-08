Общество

Путин: Оплата труда медиков должна мотивировать к эффективной работе, решать кадровый вопрос

Оплата труда медицинских работников должна быть справедливой, чтобы она мотивировала их к эффективной работе и позволила решить кадровые проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Кремле.

Президент попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

«И очень важный вопрос - это плата труда. Она должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе, и без эффективного решения вопросов, в том числе и в этом сегменте, в первичном звене здравоохранения, мы, конечно, не решим один из главных вопросов здравоохранения в целом - это кадровый вопрос», - подчеркнул президент.