Общество

Почта России впервые продлила Декаду подписки на 7 дней

Традиционно проводимая в октябре декада подписки продлена на неделю с сохранением предоставляемых скидок. Оформив подписку до 20 октября, клиенты Почты России сэкономят до 40%.

Почта России предоставит клиентам максимальную скидку в размере 40% на подписку и доставку периодических печатных изданий – это почти 1 500 развлекательных, политико-экономических, научных, детских журналов и газет.

Доставка федеральных СМИ, включенных в каталог Почты, будет снижена на 10%, а региональных – на 15%. Для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от Почты России составит 5% и 10% соответственно.

Кроме того, сохраняется размер и условия действия льгот на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. Получить максимальную скидку в размере 25% можно по каталогу Почты России, а также 20% - через альтернативные подписные агентства. В список входят свыше 2500 наименований, среди которых федеральные и региональные издания.

Подписку на периодическую продукцию для себя и близких можно оформить из любой точки мира, выбрав журнал или газету из более 4 200 изданий на сайте podpiska.pochta.ru, а также в отделении почтовой связи.

В рамках акции «Дерево добра» также можно оказать благотворительную помощь в виде подписки на периодические, информационные, обучающие и другие печатные издания социальным учреждениям, в том числе в районах Иркутской области, пострадавшим в результате наводнения. Принять участие в программе можно на странице акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или в ближайшем отделении почтовой связи.