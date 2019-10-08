Общество

Федеральная кадастровая палата проведет профподготовку кадастровых инженеров

Федеральная кадастровая палата совместно с крупнейшим отраслевым центром - Московским институтом геодезии и картографии (МИИГАиК) – запустит работу Корпоративного университета в области землеустройства для повышения квалификации кадастровых инженеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Кадастровой палаты.

Главная причина совместной подготовки онлайн-курса для кадастровых инженеров – отсутствие в сфере профильного дополнительного профессионального образования обучающих услуг, которые в полной мере решали бы задачи повышения квалификации. Согласно действующему законодательству, кадастровые инженеры раз в три года обязаны подтверждать право ведения профессиональной деятельности. К 2020 году подтвердить квалификацию должны около 10 тысяч специалистов в области землеустройства. Всего, как отмечают эксперты, в России трудятся более 20 тысяч кадастровых инженеров.

«Высокая квалификация любого специалиста является залогом качественного результата его работы. Объединив широкую теоретическую базу ведущих отраслевых вузов страны и практические наработки Кадастровой палаты, мы получили уникальный образовательный курс, который позволит существенно повысить качество работы профильных специалистов, и, как следствие, – снизить количество отказов при постановке недвижимости на учет», – отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Программа обучения кадастровых инженеров включает 11 блоков длительностью более 40 часов. В нее входит изучение действующей законодательной базы, а также различных видов кадастровых работ – от корректного проведения межевания или обследования объекта недвижимости до правильного оформления итоговой документации. Особое внимание уделяется вопросу ответственности кадастровых инженеров.

Обучение пройдет дистанционно: университет будет представлен на онлайн-платформе. Подтверждением успешного прохождения курса послужат сразу два документа: удостоверение МИИГАиКа установленного образца и сертификат Федеральной кадастровой палаты.

«Подобное обучение понизит количество приостановлений и отказов в кадастровом учете, что позволит кадастровым инженерам повысить свой рейтинг и репутацию», - прокомментировала директор Кадастровой палаты Марина Бочарникова.

Надеемся, что кадастровые инженеры, работающие в Псковской области со всей серьезностью подойдут к возможности повысить и подтвердить свою квалификацию и воспользуются онлайн-обучением в корпоративном университете ФКП.