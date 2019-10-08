Общество

В псковском Центре спецобразования после вмешательства прокуратуры введены и укомплектованы ставки 26 специалистов

Прокуратура Пскова провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном учреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ «Центр специального образования № 1» не имелось необходимого количества специалистов: сурдопедагогов и тифлопедагогов, логопедов, педагогов – психологов, тьюторов, что не позволяло организовать образовательный процесс с учетом особенностей психофизического состояния детей.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя ГБОУ «Центр специального образования № 1» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, в образовательном учреждении дополнительно введены и укомплектованы ставки 26 специалистов.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.