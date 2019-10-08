Общество

Сколько трактиров было в Пскове в октябре 1913 года?

Сколько трактиров было в Пскове в октябре 1913 года, можно узнать из документа, составленного главой городской управы, который хранится в фондах Государственного архива Псковской области. Сведения эти необходимы были для учета заведений, с которых собирались средства в доход города с продажи крепких напитков. Таких заведений, как следует из материалов, было четыре, сообщается в социальных сетях в группе Государственного архива Псковской области.

Одним из них владела Александра Гаврилова, располагался трактир на Новгородской улице. Еще один принадлежал Марии Гавриловой, он располагался в доме Парман на Рижском шоссе. Василий Иудич Турилов обустроил свой трактир там же, на Рижском шоссе, но в собственном доме. Было и еще одно питейное заведение - в доме Гавриловой на улице Ильинской. Владел им Герман Даниельс.

В это же время действовали 6 буфетов. Два из них в здании вокзала - отдельно для пассажиров 1 и 2 класса и отдельно для пассажиров 3 класса. Был буфет в Кутузовском саду, в Псковском общественном собрании, в Псковском коммерческом собрании и в собрании Псковского семейного кружка.



Одним словом, мест, где псковичи в начале 20 века могли пригубить крепкие напитки, было не так уж и много.