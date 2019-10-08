Общество

Из Псковской области таможней запрещен вывоз иконы XIX века и картины

На таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Куничина Гора (российско-эстонская граница) Псковской таможни при таможенном контроле рейсового автобуса, следовавшего в Эстонию, в ручной клади одного из пассажиров были обнаружены незадекларированные икона и живописная картина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской таможне, по результатам экспертного заключения, икона «Чудо святого Георгия о змие», созданная во второй половине XIX века относится к категории культурных ценностей как предмет отправления религиозного культа, созданный более 50 лет назад. Состояние иконы удовлетворительное, имеются следы бытования и естественного старения.

Живописная картина, написанная масляными красками на ткани, является вольной копией картины П.Н. Орлова «Октябрьский праздник в Риме», на картине изображена сцена во время сбора винограда. Картина является самой известной в творчестве П.Н. Орлова, поэтому неоднократно копировалась. Художник этого полотна неизвестен, время создания - 1950-1960 годы. Состояние картины удовлетворительное. Относится к категории культурных ценностей как произведение живописи, созданное более 50 лет назад.

Культурные ценности изъяты. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.