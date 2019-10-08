Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о самом частом заболевании глаз у детей

Близорукость является самым частым заболеванием глаз у детей и подростков. Основной фактор риска её развития — генетика. Об этом сообщает «ПГ» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

По данным ведомства, также чаще всего близорукость развивается у людей с более высоким уровнем образования. Отмечается, что каждый дополнительный год, посвященный учёбе, связан со снижением остроты зрения на — 0.27 диоптрии.

«Однако будет ошибкой делать вывод, что причина снижения зрения в высоких зрительных нагрузках, которые неизбежны в процессе учёбы. Доказано, что ограничения зрительных нагрузок не предотвратят близорукость, а избыточные нагрузки не станут причиной её развития. Но, если близорукость уже есть, она может прогрессировать быстрее на фоне интенсивных зрительных нагрузок», — говорится в сообщении ведомства.

Результаты исследований показывают, что причина близорукости не зрительные нагрузки, а то, что дети, которые много времени посвящают учёбе, мало гуляют днем. В ведомстве заявили о необходимости достаточное время проводить на свежем воздухе в дневные часы.

«Защитный эффект прогулок объясняется тем, что солнечный свет, попадая на сетчатку, стимулирует синтез нейромедиатора допамина, который тормозит рост глазного яблока. А в отсутствии тормозящего действия допамина рост осевых размеров глаза ограничивается в меньшей степени, и в результате развивается близорукость», — говорится в сообщении.

Кроме того, прогулки на свежем воздухе способствуют более глубокому сну в ночные часы и собранности на следующий день. Детям необходимо находиться на свежем воздухе минимум час в день, заявили в Роспотребнадзоре.