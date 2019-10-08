Общество

Почти 100 тысяч россиян участвуют в международном движении посткроссеров

9 октября во всем мире отметили Международный день почты. В 2019 году празднику исполняется 50 лет.

Как сообщает Пресс-служба АО «Почта России», пользователями услуг почтовой связи появляются жители почти всей планеты. Ежедневно отделения Почты России посещают несколько миллионов человек. Среди них десятки тысяч посткроссеров - людей, увлекающихся обменом бумажными открытками.

На сегодняшний день на официальном сайте посткроссеров зарегистрировано почти 100 тысяч россиян. По этому показателю Россия занимает первое место в рейтинге всех стран-участниц, а по числу отправленных открыток – второе, уступая лишь Германии.

Посткроссинг – это система обмена почтовыми открытками между незнакомыми людьми из разных концов света. Основатель проекта, создатель сайта postcrossing.com - португалец Паоло Магаляэш.

В среднем российские посткроссеры ежедневно отправляют Почтой России 3000 открыток по всему миру. 780 тыс. пользователей из 209 стран получили за 12 лет более 54 млн открыток. На основании статистики с официального сайта движения посткроссинга, почтовые карточки с идентификационными номерами в общей сложности прошли расстояние равное 6 826 727 кругам вокруг земного шара или 914 путешествиям от Земли к Солнцу и обратно.

В ряды посткроссеров может бесплатно вступить каждый желающий. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.com и заполнить свой профиль. Затем получить адрес, по которому вы должны будете отправить открытку. Каждой открытке присваивается свой номер, который ваш адресат зарегистрирует, когда получит послание. Как только первая открытка будет доставлена получателю, адрес отправителя начнет отражаться в системе и к вам полетят открытки со всего света. Чем больше открыток отправите, тем больше получите.

Посткроссинг объединяет любителей открыток со всего света разных возрастов и занятий. Во многих странах регулярно проводятся встречи посткроссеров, выпускаются почтовые марки, посвященные движению. В России также выпущено уже две марки «Посткроссинг», которые пользуются огромной популярностью у любителей традиционной почты.