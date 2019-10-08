Общество

Члены «Союза пенсионеров России» провели соревнования по дартсу в Дедовичах

В Дедовичах состоялись соревнования по дартсу, в котором приняли участие члены «Союза пенсионеров России», представители профсоюза жизнеобеспечения и электропрофсоюза. Всего на соревнования в спортивный зал Псковской ГРЭС пришло более 20 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Победителем стал один из титулованных членов клуба, почетный житель Дедовичского района Алексей Мешков. Второе место занял Петр Селиверстов, а третье место досталось Владимиру Ермоленко. Отметим, что Алексей Мешков был приглашен как гость, но решил попробовать сразиться с мастерами и завоевал лидирующую позицию.

Среди женщин первое место заняла Виктория Бурмистрова, второе место у Галины Бочкаревой и почетное третье место у Елены Петровой.

Победители награждены грамотами и ценными подарками от ветеранской организации энергетиков.

«Мы выражаем огромную благодарность всем соревновавшимся и приглашаем пенсионеров активнее принимать участие в спортивной жизни района», – заключила руководитель местного отделения Союза пенсионеров России, председатель профсоюзной организации ветеранов сферы жизнеобеспечения Галина Кейзерова.

Одними из главных организаторов и спонсоров мероприятия стали председатель общественной организации Ветеранов энергетики Галина Бочкарева совместно с профсоюзным комитетом Псковской ГРЭС в лице Андрея Сидоркевича и Николая Липовского.

Добавим, что три года назад дартс был включен в областные соревнования Союза пенсионеров, а затем и во Всероссийские. Инициатором образования клуба дартс и главным судьей в поселке Дедовичи стал Валерий Остроумов.