Общество

В Великих Луках появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

У великолукской школы №12 появится новый физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Он будет расположен на месте старого уличного стадиона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На новом объекте спортом смогут заниматься жители всего микрорайона. Строительные работы уже вышли на завершающую стадию.

Согласно проекту, ФОКОТ будет включать в себя специальные беговые дорожки, уличные многофункциональные тренажеры, поле для мини - футбола, баскетбольные кольца. Все будет ограждено и освещено.