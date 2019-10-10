Общество

Сколько получают медсестры и фармацевты в Псковской области

Анализ резюме и вакансий, открытых на hh.ru в 2019 году, показал, что наиболее распространенной дефицитной профессией в России является врач. Нехватка этих специалистов ощущается в 64 регионах из 75. Аналитики HeadHunter Северо-Запада подготовили обзор рынка труда в сфере медицины и фармацевтики в Псковской области и других регионах СЗФО, чтобы оценить перспективы занятости в данной профобласти. Всего было проанализировано более 8 359 вакансий, созданных в десяти регионах Северо-Запада в период с 1 июля по 30 сентября 2019 года.

Тренд первый: рынок вакансий в регионах уходит «в минус»

Большинство предложений о работе в сфере медицины и фармацевтики в прошедшем квартале было открыто работодателями в Москве (19%) и Московской области (8%). Тройку лидеров по числу размещенных вакансий в стране замыкает Санкт-Петербург (7%). В лидерах по спросу также представители профоласти из Краснодарского края (4%), Свердловской, Самарской, Новосибирской, Владимирской и Нижегородской областей (по 3%). Впрочем, 47% предложений о работе, созданных в период с июля по сентябрь этого года на hh.ru, относится к другим регионам России.

При этом, в динамике публикации вакансий в сфере медицины и фармацевтики наметился спад, характерный как для регионов Северо-Запада, так и для России в целом. То есть предложений о работе в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стало меньше. По стране количество вакансий снизилось на 5%, по Северо-Западным регионам – на четверть, исключение составил лишь Санкт-Петербург, в котором работодатели по-прежнему активно привлекают соискателей различных специализаций. Подобная тенденция связана, прежде всего, с активным ростом вакансий в третьем квартале 2018 года. На фоне прошлогоднего всплеска активности работодателей текущие показатели несколько проигрывают.

Тренд второй: врачи и младший медперсонал в лидерах по спросу

Список самых востребованных специалистов в сфере медицины и фармацевтики в регионах Северо-Запада (без Петербурга) возглавляют лечащие врачи (50%), работники в области клинических исследований (26%), младший и средний медперсонал (21%), а также провизоры (14%) и фармацевты (13%).

Тренд третий: соискателей становится больше

Хорошая новость для работодателей – постепенно увеличивается число резюме не только от столичных кандидатов, но и от специалистов из разных регионов России. В лидерах традиционно москвичи и петербуржцы – на них в общей сложности приходится 44% резюме, открытых в стране на hh.ru в третьем квартале текущего года. В период с июля по сентябрь 2019 года активно обновляли резюме соискатели из Московской области (6%), Краснодарского края (4%) и Республики Татарстан (3%).

В третьем квартале в регионах Северо-Запада, а также по России в целом, число резюме соискателей в сфере медицины и фармацевтики в среднем выросло на треть, если сравнивать с показателями аналогичного квартала 2018 года. Год назад к 2017 году темпы прироста были практически идентичными.

Тренд четвертый: в регионах усиливается дефицит специалистов

Несмотря на рост активности соискателей, в сфере медицины и фармацевтики сохраняется один из самых низких показателей hh.индекса (соотношение активных резюме к открытым вакансиям), особенно по сравнению с такими высококонкурентными сферами, как государственный сектор или искусство, в которых уровень конкуренции растет гораздо активнее.

Если в Петербурге наблюдается более-менее нейтральная ситуация с медицинским персоналом – на одно вакантное место претендуют в среднем три соискателя, то в регионах Северо-Запада дефицит кадров выходит на критический уровень. Сложнее всего с поиском и привлечением представителей сферы медицины и фармацевтики в Псковской, Мурманской и Архангельской областях, где hh.индекс не дотягивает даже до единицы. Непросто с кадрами и в Новгородской, Ленинградской областях, в Карелии и Коми, в которых на одну вакансию приходится одно резюме, в Калининградской области – 1,4.

Регион hh.индекс (соотношение активных резюме к открытым вакансиям) в сфере медицины и фармацевтики в сентябре Санкт-Петербург 3,3 Калининградская область 1,4 Республика Коми 0,9 Ленинградская область 0,8 Республика Карелия 0,8 Новгородская область 0,8 Архангельская область 0,6

Тренд пятый: зарплаты в отрасли «стоят» на месте, в сфере медицины – растут

Интересная ситуация разворачивается в поле заработных плат. Есть ряд отраслей, в которых была зафиксирована нулевая и даже отрицательная динамика прироста. К числу таких отраслей, где произошла финансовая «заморозка», относится медицина и фармацевтика.

Однако в регионах Северо-Запада на рынке труда медицинских работников заметны позитивные сдвиги – уровень предлагаемых заработных плат в вакансиях превышает ожидания соискателей, судя по данным из резюме. Исключение составили лишь Петербург и Ленинградская область, в которых вместо предлагаемых 46 000 руб. и 35 000 руб. кандидаты указывают в резюме большее ожидаемое финансовое вознаграждение – 50 000 и 40 000 руб. соответственно.

В других регионах Северо-Запада средняя зарплата в сфере медицины и фармацевтики в третьем квартале варьируется от 47 000 до 50 000 руб. – на зарплатную аналитику влияют предложения для медицинских представителей, в которых зачастую компании прописывают большую зарплатную «вилку». При этом в большинстве предложений о работе указан предлагаемый доход в размере 30 000 рублей.

Регион Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях на hh.ru в сфере медицины и фармацевтики в 3 квартале 2019 года Средние ожидаемые зарплаты в резюме на hh.ru в сфере медицины и фармацевтики в 3 квартале 2019 года Республика Коми 50 000 40 000 Республика Карелия 50 000 40 000 Архангельская область 50 000 40 000 Мурманская область 50 000 50 000 Новгородская область 47 720 40 000 Псковская область 45 000 35 000 Санкт-Петербург 46 000 50 000 Калининградская область 40 000 35 750 Ленинградская область 35 000 40 000

В числе самых востребованных специалистов в сфере медицины и фармацевтики – врачи, медицинские сестры и фармацевты. При этом на сравнительно больший заработок могут рассчитывать медицинские сестры из Петербурга и Мурманской области (35 000 руб. в 2019 году). Выше заработок фармацевтов из Северной столицы и Ленинградской области (45 000 руб.), а также Мурманской области (44 000 руб.). И самые высокие зарплатные показатели зафиксированы в вакансиях для врачей в Петербурге (60 000 руб.), Новгородской (50 500 руб.), Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Псковской областях, в Коми и Карелии (50 000 руб.).