Сколько получают медсестры и фармацевты в Псковской области

Анализ резюме и вакансий, открытых на hh.ru в 2019 году, показал, что наиболее распространенной дефицитной профессией в России является врач. Нехватка этих специалистов ощущается в 64 регионах из 75. Аналитики HeadHunter Северо-Запада подготовили обзор рынка труда в сфере медицины и фармацевтики в Псковской области и других регионах СЗФО, чтобы оценить перспективы занятости в данной профобласти. Всего было проанализировано более 8 359 вакансий, созданных в десяти регионах Северо-Запада в период с 1 июля по 30 сентября 2019 года.
Большинство предложений о работе в сфере медицины и фармацевтики в прошедшем квартале было открыто работодателями в Москве (19%) и Московской области (8%). Тройку лидеров по числу размещенных вакансий в стране замыкает Санкт-Петербург (7%). В лидерах по спросу также представители профоласти из Краснодарского края (4%), Свердловской, Самарской, Новосибирской, Владимирской и Нижегородской областей (по 3%). Впрочем, 47% предложений о работе, созданных в период с июля по сентябрь этого года на hh.ru, относится к другим регионам России.
При этом, в динамике публикации вакансий в сфере медицины и фармацевтики наметился спад, характерный как для регионов Северо-Запада, так и для России в целом. То есть предложений о работе в третьем квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стало меньше. По стране количество вакансий снизилось на 5%, по Северо-Западным регионам – на четверть, исключение составил лишь Санкт-Петербург, в котором работодатели по-прежнему активно привлекают соискателей различных специализаций. Подобная тенденция связана, прежде всего, с активным ростом вакансий в третьем квартале 2018 года. На фоне прошлогоднего всплеска активности работодателей текущие показатели несколько проигрывают.
Список самых востребованных специалистов в сфере медицины и фармацевтики в регионах Северо-Запада (без Петербурга) возглавляют лечащие врачи (50%), работники в области клинических исследований (26%), младший и средний медперсонал (21%), а также провизоры (14%) и фармацевты (13%).
Хорошая новость для работодателей – постепенно увеличивается число резюме не только от столичных кандидатов, но и от специалистов из разных регионов России. В лидерах традиционно москвичи и петербуржцы – на них в общей сложности приходится 44% резюме, открытых в стране на hh.ru в третьем квартале текущего года. В период с июля по сентябрь 2019 года активно обновляли резюме соискатели из Московской области (6%), Краснодарского края (4%) и Республики Татарстан (3%).
В третьем квартале в регионах Северо-Запада, а также по России в целом, число резюме соискателей в сфере медицины и фармацевтики в среднем выросло на треть, если сравнивать с показателями аналогичного квартала 2018 года. Год назад к 2017 году темпы прироста были практически идентичными.
Несмотря на рост активности соискателей, в сфере медицины и фармацевтики сохраняется один из самых низких показателей hh.индекса (соотношение активных резюме к открытым вакансиям), особенно по сравнению с такими высококонкурентными сферами, как государственный сектор или искусство, в которых уровень конкуренции растет гораздо активнее.
Если в Петербурге наблюдается более-менее нейтральная ситуация с медицинским персоналом – на одно вакантное место претендуют в среднем три соискателя, то в регионах Северо-Запада дефицит кадров выходит на критический уровень. Сложнее всего с поиском и привлечением представителей сферы медицины и фармацевтики в Псковской, Мурманской и Архангельской областях, где hh.индекс не дотягивает даже до единицы. Непросто с кадрами и в Новгородской, Ленинградской областях, в Карелии и Коми, в которых на одну вакансию приходится одно резюме, в Калининградской области – 1,4.
|
Регион
|
hh.индекс (соотношение активных резюме к открытым вакансиям) в сфере медицины и фармацевтики в сентябре
|
Санкт-Петербург
|
3,3
|
Калининградская область
|
1,4
|
Республика Коми
|
0,9
|
Ленинградская область
|
0,8
|
Республика Карелия
|
0,8
|
Новгородская область
|
0,8
|
Архангельская область
|
0,6
Интересная ситуация разворачивается в поле заработных плат. Есть ряд отраслей, в которых была зафиксирована нулевая и даже отрицательная динамика прироста. К числу таких отраслей, где произошла финансовая «заморозка», относится медицина и фармацевтика.
Однако в регионах Северо-Запада на рынке труда медицинских работников заметны позитивные сдвиги – уровень предлагаемых заработных плат в вакансиях превышает ожидания соискателей, судя по данным из резюме. Исключение составили лишь Петербург и Ленинградская область, в которых вместо предлагаемых 46 000 руб. и 35 000 руб. кандидаты указывают в резюме большее ожидаемое финансовое вознаграждение – 50 000 и 40 000 руб. соответственно.
В других регионах Северо-Запада средняя зарплата в сфере медицины и фармацевтики в третьем квартале варьируется от 47 000 до 50 000 руб. – на зарплатную аналитику влияют предложения для медицинских представителей, в которых зачастую компании прописывают большую зарплатную «вилку». При этом в большинстве предложений о работе указан предлагаемый доход в размере 30 000 рублей.
|
Регион
|
Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях на hh.ru в сфере медицины и фармацевтики в 3 квартале 2019 года
|
Средние ожидаемые зарплаты в резюме на hh.ru в сфере медицины и фармацевтики в 3 квартале 2019 года
|
Республика Коми
|
50 000
|
40 000
|
Республика Карелия
|
50 000
|
40 000
|
Архангельская область
|
50 000
|
40 000
|
Мурманская область
|
50 000
|
50 000
|
Новгородская область
|
47 720
|
40 000
|
Псковская область
|
45 000
|
35 000
|
Санкт-Петербург
|
46 000
|
50 000
|
Калининградская область
|
40 000
|
35 750
|
Ленинградская область
|
35 000
|
40 000
В числе самых востребованных специалистов в сфере медицины и фармацевтики – врачи, медицинские сестры и фармацевты. При этом на сравнительно больший заработок могут рассчитывать медицинские сестры из Петербурга и Мурманской области (35 000 руб. в 2019 году). Выше заработок фармацевтов из Северной столицы и Ленинградской области (45 000 руб.), а также Мурманской области (44 000 руб.). И самые высокие зарплатные показатели зафиксированы в вакансиях для врачей в Петербурге (60 000 руб.), Новгородской (50 500 руб.), Мурманской, Ленинградской, Архангельской, Псковской областях, в Коми и Карелии (50 000 руб.).
|
Регион
|
Средние предлагаемые зарплаты в вакансиях в 2019 году на hh.ru
|
Медицинская сестра
|
Врач
|
Фармацевт
|
Санкт-Петербург
|
35 000
|
60 000
|
45 000
|
Мурманская область
|
35 000
|
50 000
|
44 000
|
Ленинградская область
|
30 000
|
50 000
|
45 000
|
Республика Коми
|
30 000
|
50 000
|
25 000
|
Архангельская область
|
30 000
|
50 000
|
35 000
|
Республика Карелия
|
27 500
|
50 000
|
35 000
|
Калининградская область
|
25 000
|
49 000
|
35 000
|
Псковская область
|
22 500
|
50 000
|
35 000
|
Новгородская область
|
20 000
|
50 500
|
37 500