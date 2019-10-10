Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись выборы в совет самоуправления курсантов и студентов

Выборы в совет самоуправления курсантов и студентов, который в этом году отметит 11 лет со дня образования, проходили тайным голосованием переменного состава образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Председателем совета самоуправления избран курсант 3 курса Василий Пономарев. Также избран новый руководящий состав всех первичных организаций органов самоуправления.

Научное общество возглавит курсант 4 курса Владимир Добряков. Председателем пресс-центра избран курсант 3 курса Екатерина Давыдова, совета по международной и межвузовской работе – курсант 3 курса Екатерина Григорьева, спортивного общества – курсант 3 курса Кирилл Бобылев, совета по патриотической и поисковой работе – курсант 3 курса Даниил Ракицкий, юридической клиники – курсант 3 курса Виктория Ефимова, совета учебных групп – курсант 2 курса Ольга Гордиенко.

У совета по культурно-досуговой работе прежний руководитель – курсант 5 курса Виктория Кондрашова, а вот волонтерского движение возглавит курсант 3 курса Анна Шарина. Председателем интеллектуального клуба избран курсант 3 курса Арамаис Григорян.

На сегодняшний день совет курсантов и студентов Псковского филиала академии насчитывает 37 человек.

Отметим, что в 2012 году за активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации совет самоуправления Псковского филиала Академии ФСИН России награжден Почетным знаком Межведомственной коллегии Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации. В 2013, 2015 и 2017 годах курсанты и сотрудники удостаивались звания «Национальное достояние России» и были награждены нагрудными знаками «Золотой крест» и «Серебряный крест». В 2018 году курсанты и их научные руководители дважды становились победителями Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».