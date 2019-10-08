В Пскове продолжают проводить выездную вакцинацию против гриппа

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» приглашает на выездную вакцинацию против гриппа. 12 и 13 октября с 10.00 до 14.00 мобильный ФАП - автобус с государственным номером В 862 КР 60 - будет находиться на Рижском проспекте у дома 96б (на территории «Ленты»).
Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.