Общество

Поезд Москва-Псков назван одним из самых «храпящих»

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал более 153 тысяч текстовых отзывов, оставленных пассажирами после путешествия на поезде, и составил рейтинг самых «храпящих» поездов.

Поезд Москва-Псков занял второе место в рейтинге самых храпящих, уступив лидерство только поезду Москва - Кинешма.

«Когда покупала билет, нажимала условие «женское» купе, в итоге я, выбрав женское купе, оказываюсь с храпящим мужиком. Не спала всю ночь. Слушала дикий храп и сторожила ребенка», - пишет в отзывах одна из пассажирок поезда, следовавшего в Псков.

Также рейтинг попали сразу два «южных» направления: Москва - Адлер и Петербург - Адлер, а также один зарубежный поезд с маршрутом Москва - Брест. Жалуются на храп соседей пассажиры плацкарта/купе и даже сидячих вагонов (в рейтинг попали два таких поезда: Москва - Казань и Москва - Пенза).

Пассажиры просят в корректной форме при покупке билета выяснять у пассажира: храпит он или нет. А всех «храпунов» предлагают отселить в отдельный вагон. Выяснилось, что храп не так раздражает, если с собой есть беруши или есть возможность приобрести их у проводника.

Среди храпящих, ожидаемо, больше всего пассажиров мужского пола. Впрочем, есть жалобы и на женский храп и даже на храпящих в вагоне домашних животных. Однако исследование показало, что пассажиры не часто жалуются на храпящих соседей: в среднем, один отзыв из тысячи содержит слово «храп». Это значит, что пассажиры либо становятся терпимее, либо они стали крепче спать, либо храпунов действительно не так много. Чаще люди жалуются на духоту/холод в вагоне и отсутствие wi-fi.