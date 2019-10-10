Общество

15% российских продуктов станут «зелеными»

В России будут поддерживать производство органической продукции, а также продукции, выращенной с помощью экологически чистых удобрений со специальной маркировкой «Зеленый бренд». Вместе с тем будет создан специальный единый реестр соответствующих производителей. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на сельскохозяйственной выставке «Золотая осень», сообщает «ПГ».

Как пояснил министр, благодаря созданию «зеленого бренда» продукция с улучшенными экологическими характеристиками станет доступна повсеместно: «Органическая продукция — достаточно дорогое удовольствие и не все россияне могут ее себе позволить. Менее дорогостоящим и более востребованным для всех слоев населения станет продукция под «Зеленым брендом».

Основное отличие «зеленого бренда» от органической продукции - в использовании при его производстве высококачественных удобрений для повышения урожайности и удешевления продукции. По словам руководителя Российской системы качества Максима Протасова, в стране пока сохраняется тенденция «выбора рублем»: россияне отдают предпочтение низкой цене, а не качеству продукта.

По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений, генерального директора «Фосагро» Андрея Гурьева, «зеленое» сельское хозяйство открывает большое конкурентное преимущество для России на мировом рынке. «Когда мы говорим об обеспечении всего мира экологически чистой продукцией, нужно смотреть на всю цепочку формирования продукта. Именно через удобрение вещества попадают в зерно, через зерно — в хлеб, через корма — в мясо, и, в конечном итоге, накапливаются в человеке. Хорошо, что в России мы производим самые экологически чистые в мире фосфорные минеральные удобрения».

По оценкам «Фосагро», создание «Зеленого бренда» позволит обеспечить 15% экспорта продукции агро-промышленного комплекса и создание более 170 тыс. новых рабочих мест. Предполагаемый эффект для бизнеса может составить до $7 млрд к 2024 году, для государства — более 37 млрд руб. новых налоговых поступлений. К 2025 году Фосагро планирует занимать четверть европейского рынка фосфорных удобрений (сейчас примерно 15%).