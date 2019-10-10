Общество

В Пскове зоомагазин, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность, продавал лекарства для ветеринарного применения

В сентябре 2019 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям совместно с Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой были проведены совместные проверочные мероприятия по соблюдению требований о лицензировании при осуществлении розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в Пскове в зоомагазине «Подводный мир» были обнаружены антигельминтные препараты («Альбен С», «Азонокс», «Цестал», «Цестал плюс», «Глистогон», «Паразицид», «Дронтал от гельминтов для кошек», «Дронтал плюс от гельминтов для собак», «Мильбемакс», «Празител для собак», «Празител для кошек», «Дирофен»), которые включены в Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения. Должностным лицом Управления было установлено, что данные лекарственные средства реализовывались без лицензии на фармацевтическую деятельность. Кроме того, антигельминтные препараты располагались под прилавком в картонной коробке, что является нарушением правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Выявленные правонарушения подпадают под действие части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Данная статья предусматривает административный штраф в размере от 40 000 до 50 000 рублей. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.