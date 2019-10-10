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Общество

Гора вновь родила мышь, или Что будет с площадью Ленина?

10.10.2019 13:59|ПсковКомментариев: 2

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - будущий облик центральной площади города Пскова.

Реконструкции площади Ленина в Пскове не будет. Сделают просто ремонт. Накануне на научно-методическом Совете при региональном комитете по охране объектов культурного наследия состоялось обсуждения, скорее, плана, чем проекта предполагаемой переделки. Вопреки громким заявлениям городских властей и чиновников от архитектуры и, прежде всего, благодаря общественному мнению, а главное - очевидному отсутствию большого количества средств, планируется реализовать капитальный ремонт без перепланировки.

Разумеется, речи уже не идет о посягательствах на памятник вождю мирового пролетариата - Ленин останется стоять на привычном месте. Ранее звучали заявления об устаревшей планировке, незначительной функциональности и отсутствии эстетики у этой территории. Напомним, 10 лет назад даже проводился конкурс архитектурных проектов, был определен победитель. Но реконструкция так и не состоялась. Псковский архитектор Владимир Шуляковский по собственной инициативе перед научно-методическим Советом накидал эскиз того, как, по его мнению, должна выглядеть площадь Ленина, но коллеги и чиновники его не услышали, приняв за основу план анонимного архитектора.

Мне казалось, что можно было бы воспользоваться этой возможностью, чтобы радикально поменять пространство площади, попытаться завязать его с другими осями, с историческим центром нашего города. Кроме того, функционально наша площадь в сегодняшнем виде используется для парадов два раза в год и как некий транзитный сквер, где можно посидеть минутку. Собственно, и все. А таких функций, которые обычно несут главные площади городов - как некое общественное пространство для праздников, гуляний, концертов, вернисажей, в конце концов, для установки новогодней елки - наша площадь не несет. На мой взгляд, можно было бы все это как-то исправить. Был представлен проект, который был признан откровенно слабым. Потому что он выполнен без анализа исторической среды, без анализа визуальных связей, без транспортной схемы, без участия ландшафтного архитектора и специалистов по организации уличного освещения. Это просто минимальная картинка, предполагающая некое минимальное переустройство.

Методсовет внес в план капремонта несколько несущественных замечаний (например, отверг предложенную проектировщиком установку качелей в зоне между храмом Михаила и Гавриила Архангелов и главным корпусом ПсковГУ) и ряд иных моментов. Такое решение Владимир Шуляковский называет «путем наименьшего сопротивления». Архитектору досадно, что вновь теряется возможность сделать из общественного места старого формата современное городское пространство. Коллега Шуляковского, главный архитектор Пскова Евгений Скачков, в интервью «Дневному дозору» высказывает мнение, что перепланировать такое многофункциональное пространство, не нанеся урон какой-либо из существующих ныне зон площади, очень тяжело. Тут и доминанта - памятник Ленина (уж если его решили оставить, то необходимо уместно вписывать его в пространство), и мемориальная, и историческая, и транзитная, и рекреационная, и студенческая зоны. Все это нужно учитывать - площадь в ее нынешнем виде складывалась веками. Поэтому, видимо, и решили капитально отремонтировать, а не реконструировать. 

Проектировщик, который разрабатывал этот проект, максимально постарался учесть все мероприятия, чтобы люди могли расположиться отдохнуть на скамейке, и при этом их взгляду открывались виды на Кремль, основное здание университета, чтобы не бездумно там все происходило, а с толикой отдачи. Площадь Ленина всегда рассматривалась как транзитная: пешеходы просто использовали ее, чтобы перейти из одной точки в другую, и на этот все заканчивалось. Данный проект капремонта предусматривает добавление мест отдыха со скамейками и урнами, чтобы человек мог не резко преодолевать эту площадь, а остановиться и отдохнуть. Эта работа именуется как выполнение капремонта площади Ленина. Это не строительство, не реновация, не реконструкция, которые носят более масштабный характер. Те работы, которые запланированы, предусматривают минимальный набор мероприятий: перекладку плиточного покрытия, переустройство дорожек и газонов, посадку новых зеленых насаждений, но не высоких. Также в этом проекте значится появление сухого фонтана. Это минимальный фонтан, который действует только в сезонное время — струи водяные выпускаются без чаши бассейна. Такое его отличие.

Еще одна причина, почему именно капремонт, а не реконструкция, - отсутствие финансирования. Как нам прокомментировала ситуацию замглавы администрации Пскова Валентина Зубова, на данной момент параллельно с доработкой плана и проекта работ власти определяются с источником финансирования. Есть два варианта. Если доработанный проект капремонта будет поддержан народным голосованием, администрация будет пытаться войти в программу «Формирование комфортной городской среды». Если нет, то придется финансировать из городского бюджета по статье «Благоустройство» и планировать финансы на 2021 год. В любом случае, подчеркнула Валентина Зубова, история с изысканием средств не быстрая, потому никто и не замахивается на реконструкцию или реновацию - эти вещи заведомо дорогие. При формировании проекта капремонта площади Ленина учитывается мнение студентов Псковского госуниверситета. Врио ректора Наталья Ильина дала свою оценку и свой взгляд на обновление околовузовского пространства.

Этот вопрос стоял давно, и мы больше опаздываем, чем опережаем. Сегодня в городе любое общественное пространство должно отвечать запросам населения. Второе — любая площадь должна быть для населения, а значит там должны быть активности. Если площадь «мертвая», стационарная, она не интересна, а значит она не участвует в жизни, не формирует образ города, не несет ценности для населения. Площадь должна быть для населения, для активности населения, для разных групп населения. Это активное лицо города. Каким должно быть содержание площади, какие там должны быть контексты, может быть,Также это решение может быть принято с учетом общественного голосования - что нужно городу. И третий момент, который может быть: площадь Ленина располагается перед ПсковГУ, это ближайшее окружение нашего университета, и люди, которые в нем учатся и работают, напрямую соотнесены с этой площадью. Если студенты будут участвовать в капремонте в контексте содержания площади, будут больше там находиться, то они почувствуют себя нужными в своем родном городе, а значит с большей вероятностью в нем останутся.

Руководитель Псковского регионального отделения Ассоциации реставраторов России Игорь Лагунин разъяснил «Дневному дозору», почему проект капремонта площади Ленина не нужно согласовывать с ЮНЕСКО. Не будем забывать, что центральная площадь Пскова соседствует с памятником всемирного наследия - храмом Михаила и Гавриила Архангелов. Как известно, охранные обязательства всемирной организации - вещь довольно жесткая. 

ЮНЕСКО должно рассматривать такие мероприятия, которые связаны с объектами международного значения. Но пока еще процедуры не отработаны по нашему городу. Не будут заниматься международные организации каждым нашим маленьким проектом. Мир-то огромный. Они не могут рассматривать каждый проект. Это общее заблуждение — думают, что мы побежим и будем в ЮНЕСКО каждый проект рассматривать. ЮНЕСКО будет рассматривать отчет более широкий по нашим объектом в конце года. А сейчас предварительный должен быть, которой еще раз оценит, что у нас происходит в городе... Если на объекте ведутся ремонтные работы, они не должны вторгаться. А чтоб не вторгались, мы как раз и обсуждаем на методсовете, чтоб все соблюдалось и выполнялось в соответствии с принятыми нормами.

И вновь мы сталкиваемся с тем, что ранее заявленная властями идея (в данном случае с реконструкцией площади Ленина) не находит первоначального воплощения. Будет просто ремонт. Безусловно, назревший и необходимый. Но замахивались на более глобальное. Есть рациональное зерно и в предложениях архитектора Владимира Шуляковского: у нас действительно новогодняя елка стоит на поворотном круге, а ось центральной площади расположена, как бы это помягче сказать … спиной к Троицкому собору. В городе фактически нет креативного общественного пространства для молодежи. Размеры площади позволяют реализовать многие замыслы, но по ряду объективных и субъективных причин гора вновь родила мышь.

Теги: #благоустройство #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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