Гора вновь родила мышь, или Что будет с площадью Ленина?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор». В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой - будущий облик центральной площади города Пскова.
Реконструкции площади Ленина в Пскове не будет. Сделают просто ремонт. Накануне на научно-методическом Совете при региональном комитете по охране объектов культурного наследия состоялось обсуждения, скорее, плана, чем проекта предполагаемой переделки. Вопреки громким заявлениям городских властей и чиновников от архитектуры и, прежде всего, благодаря общественному мнению, а главное - очевидному отсутствию большого количества средств, планируется реализовать капитальный ремонт без перепланировки.
Разумеется, речи уже не идет о посягательствах на памятник вождю мирового пролетариата - Ленин останется стоять на привычном месте. Ранее звучали заявления об устаревшей планировке, незначительной функциональности и отсутствии эстетики у этой территории. Напомним, 10 лет назад даже проводился конкурс архитектурных проектов, был определен победитель. Но реконструкция так и не состоялась. Псковский архитектор Владимир Шуляковский по собственной инициативе перед научно-методическим Советом накидал эскиз того, как, по его мнению, должна выглядеть площадь Ленина, но коллеги и чиновники его не услышали, приняв за основу план анонимного архитектора.
Методсовет внес в план капремонта несколько несущественных замечаний (например, отверг предложенную проектировщиком установку качелей в зоне между храмом Михаила и Гавриила Архангелов и главным корпусом ПсковГУ) и ряд иных моментов. Такое решение Владимир Шуляковский называет «путем наименьшего сопротивления». Архитектору досадно, что вновь теряется возможность сделать из общественного места старого формата современное городское пространство. Коллега Шуляковского, главный архитектор Пскова Евгений Скачков, в интервью «Дневному дозору» высказывает мнение, что перепланировать такое многофункциональное пространство, не нанеся урон какой-либо из существующих ныне зон площади, очень тяжело. Тут и доминанта - памятник Ленина (уж если его решили оставить, то необходимо уместно вписывать его в пространство), и мемориальная, и историческая, и транзитная, и рекреационная, и студенческая зоны. Все это нужно учитывать - площадь в ее нынешнем виде складывалась веками. Поэтому, видимо, и решили капитально отремонтировать, а не реконструировать.
Еще одна причина, почему именно капремонт, а не реконструкция, - отсутствие финансирования. Как нам прокомментировала ситуацию замглавы администрации Пскова Валентина Зубова, на данной момент параллельно с доработкой плана и проекта работ власти определяются с источником финансирования. Есть два варианта. Если доработанный проект капремонта будет поддержан народным голосованием, администрация будет пытаться войти в программу «Формирование комфортной городской среды». Если нет, то придется финансировать из городского бюджета по статье «Благоустройство» и планировать финансы на 2021 год. В любом случае, подчеркнула Валентина Зубова, история с изысканием средств не быстрая, потому никто и не замахивается на реконструкцию или реновацию - эти вещи заведомо дорогие. При формировании проекта капремонта площади Ленина учитывается мнение студентов Псковского госуниверситета. Врио ректора Наталья Ильина дала свою оценку и свой взгляд на обновление околовузовского пространства.
Руководитель Псковского регионального отделения Ассоциации реставраторов России Игорь Лагунин разъяснил «Дневному дозору», почему проект капремонта площади Ленина не нужно согласовывать с ЮНЕСКО. Не будем забывать, что центральная площадь Пскова соседствует с памятником всемирного наследия - храмом Михаила и Гавриила Архангелов. Как известно, охранные обязательства всемирной организации - вещь довольно жесткая.
И вновь мы сталкиваемся с тем, что ранее заявленная властями идея (в данном случае с реконструкцией площади Ленина) не находит первоначального воплощения. Будет просто ремонт. Безусловно, назревший и необходимый. Но замахивались на более глобальное. Есть рациональное зерно и в предложениях архитектора Владимира Шуляковского: у нас действительно новогодняя елка стоит на поворотном круге, а ось центральной площади расположена, как бы это помягче сказать … спиной к Троицкому собору. В городе фактически нет креативного общественного пространства для молодежи. Размеры площади позволяют реализовать многие замыслы, но по ряду объективных и субъективных причин гора вновь родила мышь.