Общество

Директор Новосельского дома-интерната вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших соцработников

Директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия Васильева - в числе лауреатов Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Юлия Васильева заняла второе место в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания». Новосельский дом-интернат, расположенный в Стругокрасненском районе, она возглавляет с 2008 года. В социальном учреждении проживают около 40 людей пожилого возраста.

Напомним, что Всероссийский конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» направлен на повышение престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров. Выдвижение номинантов осуществляется трудовыми коллективами с учетом их профессиональных, творческих и нравственных качеств.