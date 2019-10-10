Общество

Директор Департамента госполитики в области СМИ высоко оценила готовность Псковской области к переходу на «цифру»

Сегодня, 10 октября, состоялось заседание оперативного штаба по переходу на цифровое телевидение с участием глав муниципальных образований. В администрации области состоялся телемост, в котором приняли участие Псков, Великие Луки, Порхов, Усвяты, Дедовичи, Пушкинские Горы, Новосокольники, Печоры, Новоржев и другие города, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заседание возглавил вице-губернатор Николай Цветков. На совещании также присутствовала директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Екатерина Ларина.

«По нашим оценкам готовность в области высокая. Очень большая разница между тем, что было в аналоговом эфире, и тем, что транслирует цифровой, поэтому многие люди, поняв разницу в качестве, самостоятельно спешат установить приставки для цифрового вещания. Однако непременно будут те, кто досидят до последнего. Рост заявок определено будет 14-15 числа. Но, по прогнозам, основной рост придется на Псков и крупные населенные пункты области», - заявила Екатерина Ларина.

Она также озвучила просьбу к администрациям муниципалитетов: не ждать цифровой десант, а по возможности помогать разбираться людям. Екатерина Ларина призвала проконтролировать, чтобы никто не остался без помощи, и посоветовала подключать к помощи активистов.

На совещании озвучили, что на данный момент база волонтеров составляет примерно 200 человек, 57 из них уже работали на выездах. В случае необходимости администрация Псковской области готова оперативно подключить к работе еще 70 человек.

Глава управления цифрового развития Псковской области Денис Матвеев отметил, что срок обработки заявок на помощь в установке цифровых приемников до 14 октября составляет максимум двое суток, в после 14 он сократится до суток.

Также заявлено, что на данный момент цифровые приставки можно купить в 81 торговой организации. Отмечено, что никакого дефицита оборудования нет и не прогнозируется.

Также Денис Матвеев рассказал, что за год обработано около 800 заявок по организации помощи при установке цифровых приемников.

Все главы муниципалитетов заявили, что проблем с волонтерами, обработкой заявок и оборудованием не испытывают. Заявки жителей отрабатывают, как по телефону, так и выезжают на место.