Общество

Компенсация за покупку спутникового оборудования для жителей области составит 6 тысяч рублей

Администрация Псковской области компенсирует покупку спутниковых тарелок жителям тех районов, где нет возможности подключить цифровую приставку. Об этом на заседании оперативного штаба по переходу на цифровое телевидение с участием глав муниципалитетов заявил глава управления цифрового развития Псковской области Денис Матвеев.

Он также рассказал, что все зоны, где нет цифрового приема, были обследованы, в результате чего было выявлено 20 домохозяйств, где требуется установка спутникового оборудования.

Со слов Дениса Матвеева, на данный момент по области имеется 6 заявок на компенсацию за приобретение спутниковых тарелок. Все оборудование будет установлено на следующей неделе. Он обратил внимание на то, что жителям этих зон спутниковое оборудование необходимо приобрести за свой счет. Позже администрация Псковской области компенсирует 4,5 тысячи рублей за само оборудование и 1,5 тысячи за установку.

Он отметил, что компенсация оказывается только местному, постоянно проживающему населению. Это отдельный перечень утвержденных министерством населенных пунктов.