Общество

Горячая линия по переходу на цифровое телевидение будет работать до 1 ноября

Горячая линия по вопросам перехода на цифровое телевидение будет работать до 1 ноября. Об этом на заседании оперативного штаба по переходу на цифровое телевидение с участием глав муниципалитетов заявил глава управления цифрового развития Псковской области Денис Матвеев.

Он отметил рост обращений и рассказал, что в последние три дня количество звонков увеличилось на 20%.

До 12 октября горячая линия будет работать с 9.00 до 18.00, в остальное время работает автоответчик, который записывает все обращения.

С субботы режим работы горячей линии изменится, она будет работать с 9.00 до 22.00, ночные обращения также будут записаны и обработаны.

На данный момент в контактном центре работает 8 операторов, еще 4 находятся в резерве и готовы приступить к работе в случае необходимости.

Денис Матвеев также рассказал, что, чтобы увеличить скорость обслуживания звонков, будет сокращена информация, запрашиваемая у жителей по телефону при первом звонке. Более подробную информацию будут выяснять волонтеры при обратном звонке.