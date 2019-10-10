Общество

С начала года в СЗФО изъято почти 7 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи

Роскомнадзор подвел итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роскомнадзора по Псковской области, на данный момент проведено 198 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Северо-Западном федеральном округе.

По итогам проведенных мероприятий изъято 6 685 незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 3 732 SIM-карты принадлежали ПАО «Мегафон», 1 814 - ООО «Т2Мобайл», 240 - ПАО «Вымпелком», 199 - ПАО «МТС» и 700 - другим операторам связи.

В целом в отношении нарушителей составлено 36 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете было выявлено 59 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

В чем заключается опасность покупки нелегальной SIM-карты?