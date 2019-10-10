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В Великих Луках проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты

В Великих Луках проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ДК ДК работают две экспозиции: выставка-конкурс детского рисунка, посвященная подвигу 6-ой роты и подготовленная совместно с детской художественной школой им. А. А. Большакова, а также выставка, оформленная вместе с краеведческим музеем города Великие Луки.

Сегодня состоятся и концертные программы вокально-инструментального ансамбля 76-й Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», с показательными выступлениями по рукопашному бою перед великолучанами выступят воины-разведчики. А перед концертом состоялось возложение цветов к памятной доске в аллее памяти 6-й десантной роты около мемориального воинского захоронения.

6-я рота погибла в 2000 году на высоте 776 в Аргунском ущелье во время контртеррористической операции. В результате неравного боя с боевиками из 90 десантников выжили всего 6. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.



В 2020 году пройдут памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-ой роты, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.