Общество

Комитет гордумы по ЖКХ рекомендует администрации Пскова разработать схему компенсационных высадок зеленых насаждений

Заседание комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству состоялось сегодня, 10 октября, под председательством замглавы города Пскова Сергея Гаврилова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на обсуждение был вынесен вопрос о компенсационной высадке деревьев, которые будут снесены в результате реконструкции улицы Леона Поземского на участке от Троицкого моста до ул. Набат. Его в повестку внес депутат гордумы Григорий Стороненков.

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В своем докладе он сообщил, что в рамках реконструкции улицы предполагается спил деревьев вдоль улицы Поземского, в сквере Народовластия и в парке Строителей. Состоялось несколько рабочих выездов, в том числе с участием депутатов, на которых было высказано пожелание осуществить компенсационную высадку деревьев вместо тех, что будут спилены.

Предварительно речь идет о сносе 122 деревьев, которые являются аварийными, больными или находятся на недопустимо маленьком расстоянии от проезжей части.

Григорий Стороненков предложил рекомендовать администрации Пскова произвести в 2020 и 2021 годах высадку зеленых насаждений в количестве не менее 122.

В ходе заседания было отмечено, что эти деревья могут быть высажены не только на самой территории, охваченной реконструкцией, но и на других территориях: во дворах или парках.

«Здесь или не здесь высаживать, но город все равно получит свое», - отметил Сергей Гаврилов, высказав предложение высадить даже больше деревьев, чем предлагается.

С ним согласился яблочник Дмитрий Пермяков, недавно ставший депутатом гордумы, назвав эту меру необходимой с учетом того, что не все высаженные деревья приживутся.

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Кроме того, комитет принял решение рекомендовать администрации представить в гордуму до конца 2019 года схему компенсационной высадки зеленых насаждений и предусмотреть в городском бюджете на 2020 и 2021 годы средства на эти цели.

Замглавы администрации города Валентина Зубова заметила, что в штате администрации нет сотрудника с функциями дендролога, который бы понимал, каких пород можно высаживать деревья, какого диаметра должны быть стволы и так далее. «Мы проводим конкурс на замещение данной должности, но когда видят зарплату 15800, не идут», - пояснила она.

Окончательное решение по вопросу компенсационной высадки деревьев будет принято на сессии гордумы. При принятии решения также будет учитываться компенсационная высадка деревьев вместо тех, что спилят на улице Яна Фабрициуса в ходе реконструкции.