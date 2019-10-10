Общество

Руководитель СУ СКР по Псковской области Петр Крупеня проведет прием граждан в Острове

17 октября с 10.00 до 12.00 руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня проведет личный прием граждан в Островском межрайонном следственном отделе (территория обслуживания: Островский, Палкинсий и Пыталовский районы) по адресу: город Остров, улица Освобождения, 19, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

Ответственный за организацию личного приема граждан - руководитель указанного отдела Михаил Осипов, телефон для предварительной записи: 8(811-52)3-14-57.

Напомним, в следственном управлении созданы специальные линии: «телефон доверия» (8-981-350-71-57), «ребенок в опасности» (короткий номер 123 или 8-911-362-27-78) и «по защите прав предпринимателей» (8-960-229-71-09).

Каждый гражданин, позвонив по указанным номерам, имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях.

Прием обращений на «горячие линии» осуществляет дежурный по следственному управлению, который передает их напрямую руководителю следственного управления.

По номеру 290-601 функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем следственного управления либо организовать его личный прием. Прямая линия работает по понедельникам в приемные часы.

Для записи на личный прием к руководству управления необходимо позвонить по телефону: 8(8112) 290-633 или 8(8112) 290-601 (приемная).

Руководитель управления осуществляет личный прием граждан каждый понедельник с 14 до 18 часов (по предварительной записи).

Ежемесячно руководство следственного управления осуществляет выездные приемы граждан в территориальных следственных отделах согласно отдельному графику, размещенному на официальном сайте управления в разделе «обращения граждан».

Заявление (обращение) в следственное управление может быть подано нарочно, направлено почтовой связью или в форме электронного документа через интернет-приемную в разделе официального сайта управления «обращения граждан».