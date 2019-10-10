Общество

Мошенники стали красть деньги россиян под видом визовых центров

В начале октября эксперты компании Infosecurity a Softline Company обнаружили сеть сайтов поддельных визовых центров, предлагающих помощь в получении электронных виз различных стран. Воспользоваться ресурсами могли граждане различных государств, в том числе и россияне, пишут «Известия».

Один из таких сайтов показался экспертам подозрительным, поскольку на нем была размещена заведомо ложная информация о правилах оформления электронной визы для иностранцев, планирующих посетить Россию. Изучив сайт более подробно, специалисты обнаружили массу неточностей как в написании наименований органов государственной власти РФ, так и в адресах электронных ресурсов.

Проведенное расследование показало, что злоумышленники создали целую сеть из нескольких десятков поддельных визовых центров на разных языках. На каждом ресурсе использовались одни и те же шаблоны и стандартная схема оплаты. При этом сами злоумышленники предположительно находятся за пределами РФ. На это указывают нетипичные для российских мошеннических схем платежные инструменты.

По словам эксперта Infosecurity a Softline Company Александра Вураско, схема работы таких сайтов строилась следующим образом: пользователь заполнял электронную анкету, в которой указывал свои паспортные данные и детали поездки, после чего ему выдавался номер для отслеживания подачи документов. Далее жертву переадресовывали на сайт платежной системы HiPay, где требовалось ввести данные банковской карты и оплатить сервисный взнос в размере €30. Затем пользователю сообщали, что свою визу он может получить при въезде в страну. Естественно, ни о каком реальном оформлении и речи не было.

Эксперты Infosecurity a Softline Company предупредили, что оформление виз на сомнительных ресурсах может не только обернуться потерей денег и испорченным отдыхом, но и стать причиной уголовного или административного преследования.