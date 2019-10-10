Общество

Ульяна Михайлова обратилась к губернатору региона с предложением предусмотреть в 2020 году возможность оздоровительных мероприятий для псковичей

Лидер профсоюзного движения Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Ульяна Михайлова вновь обратилась к администрации Псковской области, губернатору региона Михаилу Ведерникову с предложением: при формировании расходной части бюджета на 2020 год предусмотреть возможность осуществления оздоровительных мероприятий в отношении граждан, проживающих и работающих в Псковской области, на базе профсоюзных лечебно-профилактических учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В обращении говорится:

«Псковская область, при всем своем относительном экологическом благополучии и разнообразии природных оздоровительных факторов, стабильно находится во главе списка «вымирающих» регионов.

Превышение смертности над рождаемостью в первом полугодии 2019 года составило 2,097 раза. По данным Псковстата, в Псковской области за первое полугодие 2019 года умерло 5465 человек, а родилось 2606 человек. Естественная убыль населения по итогам первого полугодия составляет 2859 человек.

При этом от болезней системы кровообращения в регионе умерло 3524 человека, от новообразований - 823 человека. В значительной степени болезни системы кровообращения и иные факторы летальных заболеваний в регионе «помолодели».

Представители профильного комитета администрации Псковской области в заявлениях в СМИ, на встречах с общественностью отмечают, что «интенсивная депопуляция продолжается в регионе со второй половины ХХ века». Основным фактором этой депопуляции указывается отток молодежи из региона и, как следствие, старение население.

При этом негативным моментом, влияющим на отток молодежи, называется специфика расселения сельского населения в регионе (из 8269 населенных пунктов в 5730 проживает (пока ещё) менее 100 жителей).

Есть в этих цифрах определенное лукавство: на сегодняшний день, по данным официальной статистики, основная масса населения в регионе уже городские жители, а не сельские. Фактически 72% (71,65) жителей Псковской области относились к городскому населению.

И здесь ссылаться на «сложность оказания медицинской помощи», даже в условиях жёсткой нехватки медицинских работников, весьма опрометчиво.

На наш взгляд, основными причинами развития негативных тенденций в сфере здоровья населения являются стрессы, повышенная нагрузка при выполнении трудовых обязанностей, интенсивность перегрузок при работе более чем на одну ставку, профессиональное выгорание, нервные нагрузки в связи с низким уровнем заработной платы по сравнению со средним по стране и средним по ближайшим регионам.

Растет с каждым годом количество несчастных случаев, не связанных с производством (вследствие общего заболевания). Возраст погибших — от 30 до 60 лет, т.е. работники умирают задолго до достижения пенсионного возраста. Основными причинами таких несчастных случаев являются заболевания сердца и сосудов. Зачастую информация о том, что у работника имелось подобное заболевание, появляется только после его смерти.

В 2018 году из 15 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 9 оказались по причинам, не связанным непосредственно с производством.

И здесь не может служить оправданием заявление чиновников от медицины о замещении выбывающей молодежи населением предпенсионного и пенсионного возраста, пребывающим на постоянное место жительства в Псковскую область из «северных» регионов.

При правильно организованной лечебно-профилактической и оздоровительной работе с населением, безусловно, можно заметно снизить целый ряд негативных тенденций в состоянии здоровья жителей региона.

Необходимо отметить, что звучавшие еще несколько лет назад обвинения в адрес жителей Псковской области в том, что они «вымирают» потому, что «слишком много пьют», сегодня совершенно не соответствуют действительности. Псковская область не входит в число «самых пьющих» регионов России. И в этой ситуации винить жителей в «слабой заботе» о собственном здоровье, без комплексного подхода со стороны власти общества, не правильно.

На днях председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко попыталась «спросить» с профсоюзов об эффективном использовании профсоюзной собственности.

Федерация Независимых Профсоюзов России, в лице своих руководителей, ответила госпоже Матвиенко. Суть ответа сводится к следующему: прежде чем спрашивать с общественной организации об эффективности распоряжения собственностью, не плохо бы было узнать об эффективности использования и приватизации государственной собственности и о тех нормативных актах, которые, в том числе и Советом Федерации, издаются со стремительной скоростью и препятствуют нормальной деятельности пока еще работающих в стране предприятий, как принадлежащих частным лицам, так и общественным организациям.

Профсоюзы Псковской области могут по праву сказать, что в нашем регионе профсоюзная собственность используется эффективно на благо членов профсоюзов и членов их семей.

С 2010 года Псковский облсовпроф, приложив серьезные усилия, сумел добиться определенного укрепления материальной базы объектов оздоровления и отдыха, находящихся в собственности профсоюзов.

Обладая рекреационными ресурсами, СОП Псковский облсовпроф разработал и на протяжении ряда лет реализует ряд программ, направленных на оздоровление жителей Псковской области.

В качестве стимулирования профактива области действует программа реализации льготных профсоюзных путевок. Ежегодно около 2000 членов профсоюзов оздоравливаются в санаториях. 298 человек воспользовались программами оздоровления, предоставляемыми учреждениями отдыха и оздоровления «Алоль» и «Пушкиногорье».

Помимо оздоровительных программ реализуются и программы, направленные на реабилитацию лиц, имеющих высокую степень профессионального выгорания. За 2018 год 1387 членов профсоюзов приняли участие в программе социально-психологической реабилитации.

Мы неоднократно (а крайний раз в сентябре 2019 года) обращались к губернатору Псковской области, администрации Псковской области с предложениями в рамках социального партнерства, при разработке мероприятий по оздоровлению и реабилитации лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Псковской области, предусмотреть активное использование лечебно-профилактических учреждений и учреждений отдыха и оздоровления, принадлежащих профсоюзам.

К сожалению, на сегодняшний день конкретных предложений так и не поступало».