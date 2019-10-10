Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сапоги на первые морозы
Как уменьшить платежи за землю?
и снова #Пушкинбал
Архитектор провалов
не думай о Yota
Дом от А до Я
Инвестклимат - благоприятный
Где переобуть машину?
Штраф за оскорбление коллектора
30 лет успеха
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарок «Лидеру»
Что будет с площадью Ленина?
 
 
 
ещё Общество 10.10.2019 11:1310 Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке 10.10.2019 18:270 Псковичей приглашают на велопрогулку с логическими загадками 10.10.2019 17:570 Завтра в Псковском регионе ожидается до +14 градусов 10.10.2019 17:490 Роскомнадзор получил более 100 ссылок на контент с оскорблением госсимволов РФ 10.10.2019 17:410 В Госдуме хотят установить фильтрацию мошеннических звонков гражданам 10.10.2019 17:270 ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
 
 
 
Самое популярное 08.10.2019 11:097 Странный предмет был обнаружен в реке Пскове 09.10.2019 10:581 Трагически погиб анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб 07.10.2019 20:154 Новое место в Пскове, где можно расстаться с правами 08.10.2019 15:5912 13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной 07.10.2019 10:1211 Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Ульяна Михайлова обратилась к губернатору региона с предложением предусмотреть в 2020 году возможность оздоровительных мероприятий для псковичей

10.10.2019 17:21|ПсковКомментариев: 0

Лидер профсоюзного движения Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Ульяна Михайлова вновь обратилась к администрации Псковской области, губернатору региона Михаилу Ведерникову с предложением: при формировании расходной части бюджета на 2020 год предусмотреть возможность осуществления оздоровительных мероприятий в отношении граждан, проживающих и работающих в Псковской области, на базе профсоюзных лечебно-профилактических учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

В обращении говорится:

«Псковская область, при всем своем относительном экологическом благополучии и разнообразии природных оздоровительных факторов, стабильно находится во главе списка «вымирающих» регионов.

Превышение смертности над рождаемостью в первом полугодии 2019 года составило 2,097 раза. По данным Псковстата, в Псковской области за первое полугодие 2019 года умерло 5465 человек, а родилось 2606 человек. Естественная убыль населения по итогам первого полугодия составляет 2859 человек.

При этом от болезней системы кровообращения в регионе умерло 3524 человека, от новообразований - 823 человека. В значительной степени болезни системы кровообращения и иные факторы летальных заболеваний в регионе «помолодели».

Представители профильного комитета администрации Псковской области в заявлениях в СМИ, на встречах с общественностью отмечают, что «интенсивная депопуляция продолжается в регионе со второй половины ХХ века». Основным фактором этой депопуляции указывается отток молодежи из региона и, как следствие, старение население.

При этом негативным моментом, влияющим на отток молодежи, называется специфика расселения сельского населения в регионе (из 8269 населенных пунктов в 5730 проживает (пока ещё) менее 100 жителей).

Есть в этих цифрах определенное лукавство: на сегодняшний день, по данным официальной статистики, основная масса населения в регионе уже городские жители, а не сельские. Фактически 72% (71,65) жителей Псковской области относились к городскому населению.

И здесь ссылаться на «сложность оказания медицинской помощи», даже в условиях жёсткой нехватки медицинских работников, весьма опрометчиво.

На наш взгляд, основными причинами развития негативных тенденций в сфере здоровья населения являются стрессы, повышенная нагрузка при выполнении трудовых обязанностей, интенсивность перегрузок при работе более чем на одну ставку, профессиональное выгорание, нервные нагрузки в связи с низким уровнем заработной платы по сравнению со средним по стране и средним по ближайшим регионам.

Растет с каждым годом количество несчастных случаев, не связанных с производством (вследствие общего заболевания). Возраст погибших — от 30 до 60 лет, т.е. работники умирают задолго до достижения пенсионного возраста. Основными причинами таких несчастных случаев являются заболевания сердца и сосудов. Зачастую информация о том, что у работника имелось подобное заболевание, появляется только после его смерти.

В 2018 году из 15 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом 9 оказались по причинам, не связанным непосредственно с производством.

И здесь не может служить оправданием заявление чиновников от медицины о замещении выбывающей молодежи населением предпенсионного и пенсионного возраста, пребывающим на постоянное место жительства в Псковскую область из «северных» регионов.

При правильно организованной лечебно-профилактической и оздоровительной работе с населением, безусловно, можно заметно снизить целый ряд негативных тенденций в состоянии здоровья жителей региона.

Необходимо отметить, что звучавшие еще несколько лет назад обвинения в адрес жителей Псковской области в том, что они «вымирают» потому, что «слишком много пьют», сегодня совершенно не соответствуют действительности. Псковская область не входит в число «самых пьющих» регионов России. И в этой ситуации винить жителей в «слабой заботе» о собственном здоровье, без комплексного подхода со стороны власти общества, не правильно.

На днях председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко попыталась «спросить» с профсоюзов об эффективном использовании профсоюзной собственности.

Федерация Независимых Профсоюзов России, в лице своих руководителей, ответила госпоже Матвиенко. Суть ответа сводится к следующему: прежде чем спрашивать с общественной организации об эффективности распоряжения собственностью, не плохо бы было узнать об эффективности использования и приватизации государственной собственности и о тех нормативных актах, которые, в том числе и Советом Федерации, издаются со стремительной скоростью и препятствуют нормальной деятельности пока еще работающих в стране предприятий, как принадлежащих частным лицам, так и общественным организациям.

Профсоюзы Псковской области могут по праву сказать, что в нашем регионе профсоюзная собственность используется эффективно на благо членов профсоюзов и членов их семей.

С 2010 года Псковский облсовпроф, приложив серьезные усилия, сумел добиться определенного укрепления материальной базы объектов оздоровления и отдыха, находящихся в собственности профсоюзов.

Обладая рекреационными ресурсами, СОП Псковский облсовпроф разработал и на протяжении ряда лет реализует ряд программ, направленных на оздоровление жителей Псковской области.

В качестве стимулирования профактива области действует программа реализации льготных профсоюзных путевок. Ежегодно около 2000 членов профсоюзов оздоравливаются в санаториях. 298 человек воспользовались программами оздоровления, предоставляемыми учреждениями отдыха и оздоровления «Алоль» и «Пушкиногорье».

Помимо оздоровительных программ реализуются и программы, направленные на реабилитацию лиц, имеющих высокую степень профессионального выгорания. За 2018 год 1387 членов профсоюзов приняли участие в программе социально-психологической реабилитации.

Мы неоднократно (а крайний раз в сентябре 2019 года) обращались к губернатору Псковской области, администрации Псковской области с предложениями в рамках социального партнерства, при разработке мероприятий по оздоровлению и реабилитации лиц, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Псковской области, предусмотреть активное использование лечебно-профилактических учреждений и учреждений отдыха и оздоровления, принадлежащих профсоюзам.

К сожалению, на сегодняшний день конкретных предложений так и не поступало».

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 1061 человек
10.10.2019, 18:270 Псковичей приглашают на велопрогулку с логическими загадками 10.10.2019, 18:170 Сотрудники псковского водоканала участвуют в обсуждении проекта «Значение биомассы Балтийского региона» в Тарту 10.10.2019, 17:570 Завтра в Псковском регионе ожидается до +14 градусов 10.10.2019, 17:510 Гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях в Казани
10.10.2019, 17:490 Роскомнадзор получил более 100 ссылок на контент с оскорблением госсимволов РФ 10.10.2019, 17:410 В Госдуме хотят установить фильтрацию мошеннических звонков гражданам 10.10.2019, 17:347 Отпуск мечты 10.10.2019, 17:340 Члены преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции азиатов в Европу, осуждены
10.10.2019, 17:270 Архиерейская Божественная литургия пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря в дни престольного праздника 10.10.2019, 17:270 ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей 10.10.2019, 17:250 Отборочный этап литературного конкурса «Чернильница» прошел в Молодежном центре 10.10.2019, 17:210 Ульяна Михайлова обратилась к губернатору региона с предложением предусмотреть в 2020 году возможность оздоровительных мероприятий для псковичей
10.10.2019, 17:190 Мошенники стали красть деньги россиян под видом визовых центров 10.10.2019, 17:1012 Утритесь. Весь пар ушел в гудок 10.10.2019, 17:040 Музыкант и композитор Андрей Сенькевич выступит в Пскове 10.10.2019, 17:010 Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
10.10.2019, 16:530 Выставка «Возвращение голубки» открылась в псковской галерее «Цех» 10.10.2019, 16:240 В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили снаряд времен ВОВ 10.10.2019, 16:220 Руководитель СУ СКР по Псковской области Петр Крупеня проведет прием граждан в Острове 10.10.2019, 16:190 «Псков-Лада» приготовила для псковичей суперпредложение октября
10.10.2019, 16:093 Комитет гордумы по ЖКХ рекомендует администрации Пскова разработать схему компенсационных высадок зеленых насаждений 10.10.2019, 15:510 В Великих Луках проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига героев-десантников 6-й роты 10.10.2019, 15:450 С начала года в СЗФО изъято почти 7 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи 10.10.2019, 15:380 Сегодня стартует показ видеодневников «Мисс Псков 2019»
10.10.2019, 15:290 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: в церкви или не в церкви - не так важно 10.10.2019, 15:230 Безопасность на псковских дорогах станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 10.10.2019, 15:170 Горячая линия по переходу на цифровое телевидение будет работать до 1 ноября 10.10.2019, 15:131 Компенсация за покупку спутникового оборудования для жителей области составит 6 тысяч рублей
10.10.2019, 15:060 Третий съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области пройдет 18 октября 10.10.2019, 15:010 Директор Департамента госполитики в области СМИ высоко оценила готовность Псковской области к переходу на «цифру» 10.10.2019, 14:350 Потребление электроэнергии в Псковской области в сентябре увеличилось на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 10.10.2019, 14:270 Ребенок из Пскова может первым высадиться на «Марс»
10.10.2019, 14:170 Завтра в Великих Луках состоится круглый стол, посвященный жизни протоиерея Иоанна Пульхерова 10.10.2019, 14:110 «Бохо-фестиваль» пройдет в Пскове 19 октября 10.10.2019, 14:040 Директор Новосельского дома-интерната вошла в число победителей Всероссийского конкурса лучших соцработников 10.10.2019, 13:599 Гора вновь родила мышь, или Что будет с площадью Ленина?
10.10.2019, 13:522 Чемпионат по чтению вслух на русском языке «Открой рот» пройдет в Пскове 10.10.2019, 13:410 Пожилая пушкиногорка впустила в квартиру «коммунальщиков» и лишилась 90 тысяч рублей 10.10.2019, 13:323 Министр спорта: Вовлеченность россиян в занятия спортом к 2030 году по плану составит 60% 10.10.2019, 13:230 Жители Псковской области могут рассчитать будущую пенсию на сайте ПФР
10.10.2019, 13:100 15% российских продуктов станут «зелеными» 10.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 10.10.2019, 13:020 Фотовыставка Игоря Ефименко откроется в клубе «Тир» в воскресенье 10.10.2019, 12:530 В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись выборы в совет самоуправления курсантов и студентов
10.10.2019, 12:491 «В самураях только девушки», крылья для самых маленьких и гости из Кишинева - Псковский театр драмы представляет афишу ноября 10.10.2019, 12:430 Сколько получают медсестры и фармацевты в Псковской области 10.10.2019, 12:333 В Великих Луках появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 10.10.2019, 12:240 В Пскове зоомагазин, не имея лицензии на фармацевтическую деятельность, продавал лекарства для ветеринарного применения
10.10.2019, 12:230 Банк «Открытие» и «ВымпелКом» договорились о стратегическом партнерстве 10.10.2019, 12:100 В Роспотребнадзоре рассказали о самом частом заболевании глаз у детей 10.10.2019, 12:075 Брошенные машины на улицах Пскова. ФОТО 10.10.2019, 11:530 Поезд Москва-Псков назван одним из самых «храпящих»
10.10.2019, 11:520 Из Псковской области таможней запрещен вывоз иконы XIX века и картины 10.10.2019, 11:480 «Сообразим на троих»: О программе социально-экономического развития Псковщины и реконструкции площади Ленина 10.10.2019, 11:473 В Пскове продолжают проводить выездную вакцинацию против гриппа 10.10.2019, 11:401 В Псковской области нам удалось организовать «движуху» - эксперт ВШЭ о разработке стратегии социально-экономического развития
10.10.2019, 11:360 Православный фестиваль искусств откроется сегодня выставкой «Возвращение голубки» в галерее «Цех» 10.10.2019, 11:170 Эксперт ВОЗ рассказал, как сохранить хорошее зрение 10.10.2019, 11:1310 Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке 10.10.2019, 11:030 Четырех индусов псковские судебные приставы отправили на родину
10.10.2019, 10:480 Благотворительные концерты ансамбля «Сказ» пройдут в Псковской области 10.10.2019, 10:430 Гдовская пенсионерка лишилась 135 тысяч рублей, сообщив реквизиты банковской карты мошенникам 10.10.2019, 10:350 Начала работу стратегическая сессия «Перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года» 10.10.2019, 10:300 Дорожники отремонтировали мост через Кебь на трассе Р-23 в Псковской области
10.10.2019, 10:280 Члены «Союза пенсионеров России» провели соревнования по дартсу в Дедовичах 10.10.2019, 10:230 Почти 100 тысяч россиян участвуют в международном движении посткроссеров 10.10.2019, 10:170 В свой день рождения  «Максимус» разыграет бытовую технику 10.10.2019, 10:160 Сколько трактиров было в Пскове в октябре 1913 года?
10.10.2019, 10:140 В псковском Центре спецобразования после вмешательства прокуратуры введены и укомплектованы ставки 26 специалистов 10.10.2019, 10:070 Украинец, перевозивший 450 кг гашиша, заключен под стражу по решению Псковского городского суда 10.10.2019, 10:030 В Мордовии простились с разбившимся под Псковом десантником 10.10.2019, 09:320 Федеральная кадастровая палата проведет профподготовку кадастровых инженеров
10.10.2019, 09:280 Новый сервис позволит россиянам проконтролировать ремонт дорог 10.10.2019, 09:220 Только на четыре дня будет снижена цена свиной вырезки в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» 10.10.2019, 09:211 Арест для родителей курящих детей могут ввести в России 10.10.2019, 09:180 Начальник Академии ФСИН России проверил состояние материально-технической базы Псковского филиала
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.