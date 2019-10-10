Общество

В Госдуме хотят установить фильтрацию мошеннических звонков гражданам

Государственная Дума намерена на законодательном уровне установить фильтрацию мошеннических звонков гражданам, следует из слов главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «ушлые злоумышленники» пользуются новой нормой закона, по которой банки обязаны предупредить клиента о приостановке операции в связи с попыткой несанкционированного списания средств с его счёта, сообщают об этом ему и требуют персональные данные якобы для разрешения проблемы.

Аксаков сообщил, что в ходе обсуждения этого вопроса в Центробанке подтвердилось, что у сотовых операторов есть возможность определить, был осуществлён такой звонок от банка или от злоумышленника, и фильтровать такие номера.

«Мы над этим сейчас начнём работать - даже если кто-то будет сопротивляться, будем готовить решение по поводу того, чтобы такие усилия (операторов связи, регуляторов и правоохранительных органов. - Прим. ред.) действительно объединялись, чтобы фильтрация соответствующих звонков осуществлялась на основе закона, и мы могли бы навести порядок», - заявил Анатолий Аксаков.