Общество

Роскомнадзор получил более 100 ссылок на контент с оскорблением госсимволов РФ

Более 100 интернет-ссылок в составе требований Генпрокуратуры по удалению информации об оскорблении государственных символов России поступило в Роскомнадзор с момента принятия закона об информации. Об этом пишет ТАСС.

«С момента действия закона [«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»] в федеральную службу поступило более 100 интернет-ссылок в составе таких требований Генеральной прокуратуры. При этом в подавляющем большинстве случаев администрации сайтов, в том числе иностранных, удаляют запрещенный контент, блокируется только шесть ссылок», - говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, поступившие требования касаются информации об оскорблении государственных символов России.

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, содержит явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть.