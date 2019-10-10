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Общество

Школьники из Нидерландов посетили Псковскую гордуму

10.10.2019 19:39|ПсковКомментариев: 0

В Псков прибыла делегация школьников из Новалис колледжа, из Эйндховена (Нидерланды) в рамках обмена с Естественно-математическим лицеем №20. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, подростки приехали 10 октября, 21 школьник и 2 педагога посетили Псковскую городскую Думу.

Как сообщили в ведомстве, от имени и. п. главы Пскова Елены Полонской делегацию приветствовала и. о. начальника отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина: «Мы рады, что вы к нам приехали. Надеюсь, вам у нас нравится, и вы сможете поближе познакомиться с нашей культурой, найдете псковских друзей. Рассчитываю на то, что ваше пребывание на Псковской земле оставит у вас только приятные впечатления, и однажды вы непременно к нам вернетесь».

Руководитель отдела зарубежных связей попросила школьников поделиться впечатлениями о Пскове и рассказать о тех местах, которые они уже успели посетить.

Школьники рассказали, что в России они впервые, но уже успели оценить архитектуру и самобытность Пскова, а также ощутить на себе атмосферу гостеприимства: «Нас очень хорошо встретили: доброжелательные люди, много вкусной еды».

Кроме того, подростки поделились приятными впечатлениями о Санкт-Петербурге, где они уже побывали на экскурсии по городу и посетили «Эрмитаж». Ребята подчеркнули, что были приятно удивлены, когда увидели в каком состоянии находится городское метро: «В Питере метро - архитектурное, чистое. В нашем же городе все метро расписано граффити и много мусора».

Подростки также поделились, что они кроме школьного обмена приезжают в другие города с волонтерской миссией: «Мы в своей школе занимаемся социальными проектами, на это специально отводится 2 недели в учебном году». В качестве волонтеров в Пскове школьники посетят зооприют «Лесопилка».

Любовь Краюшкина отметила важность данной миссии и подчеркнула, что нашим школьникам тоже необходимо перенять такую традицию. Также она подчеркнула, что школьный обмен - это прекрасный опыт и языковая практика: «Школьные обмены - это та связь, которая объединила два государства: Россию и Нидерланды. Мы надеемся на продолжение наших дружеских отношений. Это важно не только для нас, но и для наших стран».

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. До 15 октября школьники посетят уроки, экскурсии и мастер-классы.

Напомним, дружба с колледжем Новалис началась в 2017 году.

Теги: #Гордума #школа #ОМСУ #школьники #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
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