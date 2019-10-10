Общество

ВЛОА победила в конкурсе на лучшее информационное сопровождение олимпийского образования

Великолукская олимпийская академия (ВЛОА) победила в смотре-конкурсе «Олимпийские страницы», на лучшее информационное сопровождение проводимой работы по олимпийскому образованию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении.

«Смотр-конкурс проводился олимпийским комитетом России по согласованию с комиссией по олимпийскому образованию среди 12 региональных олимпийских академий России», - отметили в учреждении.

Кроме того, целью проведения смотра-конкурса являлось совершенствование системы олимпийского образования в регионах России посредством разработки и наполнения информацией интернет-сайтов (разделов интернет-сайтов) региональных олимпийских академий. Смотр-конкурс проводится по двум номинациям: 1) Самый содержательный сайт олимпийской академии; 2) Лучший раздел сайта олимпийской академии по олимпийскому образованию подрастающего поколения.

Результаты смотра-конкурса были подведены на семинаре-совещании представителей региональных олимпийских академий России, олимпийских академий стран СНГ, Балтии и Грузии и представителей Российского международного олимпийского университета с 2 по 5 октября 2019 года, в Сочи.

По результатам смотра-конкурса в номинации «Самый содержательный сайт олимпийской академии» победителем была признана Центральная олимпийская академия (Москва), а в номинации «Лучший раздел сайта олимпийской академии по олимпийскому образованию подрастающего поколения» победила Великолукская олимпийская академия.

Помощник президента Олимпийского комитета России Андрей Минцев вручил дипломы победителей представителям олимпийских академий - Наталье Мельниковой (Москва) и Дмитрию Белюкову (Великие Луки).

Напомним, городская общественная организация «Великолукская олимпийская академия» была создана в 1994 году. Основная цель деятельности ВЛОА - пропаганда принципов чести и благородства в спорте и жизни, содействие олимпийскому образованию, развитие массового спорта и спорта высших достижений. Президент ВЛОА - Руслан Городничев, доктор биологических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.