Общество

На совещании у Дмитрия Медведева рассмотрели программу развития Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, совещание прошло 10 октября, посвящено - подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов РФ.

«Сейчас задача - подвести черту над анализом причин сложившейся ситуации, завершить работу над индивидуальными программами, - заявил премьер-министр. - Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, наконец, перейти к практической реализации этих планов».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что необходимо тщательно проработать особенности каждой территории, ее наиболее перспективные экономические специализации, в том числе с учетом реализуемых в регионе национальных проектов, государственных и федеральных целевых программ.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что кураторство членов правительства РФ и Министерств России над регионами - это единая точка выхода на федеральный уровень. «Это, в хорошем смысле слова, лоббист в интересах региона. И с его помощью налаживается прямой контакт региональной команды со всеми федеральными ведомствами, а с другой стороны, можно просто скоординировать непосредственно их работу на территории», - заметил он.

Проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области по поручению правительства Российской Федерации был разработан органами исполнительной власти региона под руководством куратора, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Сегодня стратегический документ был представлен главе правительства РФ. По итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития области к 2024 году в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации. В основу документа также включены предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей региона.

Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября.