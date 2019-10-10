Общество

Пскович сравнил территорию, обслуживаемую УК «ТЭЗиИС», со Средневековьем. ФОТО

Пскович сравнил территорию дома №75 по улице Юбилейной, который обслуживается управляющей компанией (УК) «ТЭЗиИС», со Средневековьем. Фотографии, демонстрирующие состояние прилегающего участка, пскович выложил в группу «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Средневековье. Управляющая компания "ТЭЗиИС"», - написал автор.

Мнения посетителей группы разошлись. «Весь город - такой, и никому нет дела. Все УК стали безобразно работать. Дома стареют. Создали мифический Фонд капитального ремонта с мистическим планом работ. УК теперь этим прикрываются. Дворник и уборщица- весь спектр услуг», - написал один из пользователей Сети.

«Если собственникам своего дома ничего не нужно, почему об этом должна думать управляющая компания? Есть старший по дому, есть совет дома, есть весенний и осенний обходы, когда составляется план мероприятий, и все исполняется в пределах платежей собственников, вовремя», - пример противоположной точки зрения.

Среди общающихся нашлись и те, кто упомянул непосредственно «ТЭЗиИС»: «У нас тоже "ТЭЗиИС", но все нормально: и двор отремонтирован, и дом в порядке поддерживают. Все зависит от старших по дому и самих жильцов, насколько им нужен порядок и куда они обращаются».