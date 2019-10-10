Общество

Активисты ОНФ выявили несанкционированную свалку возле детской площадки в Великих Луках

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили несанкционированную свалку в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе общественного движения.

«Свалка образовалась около полугода назад, на площади Калинина, где закончилось строительство многоквартирного дома. После завершения работ мешки с твердыми коммунальными отходами оставили во дворе. Даже после сдачи объекта в эксплуатацию ситуация не изменилась», - отметили в ОНФ.

Также представители общественного движения добавили, что несколько месяцев назад во дворе начали устанавливать детскую площадку. Но завершить работу не удалось - мусор мешает. Конструкции расположены буквально в метре от скопления ТКО. Постепенно разрастающаяся свалка теперь не только портит вид, но и угрожает здоровью жителей.

«Было принято решение срочно предпринять меры и устранить это безобразие. На данный момент мы ждем результатов, но уверен, что все будет решено положительно. «Молодежка ОНФ» продолжит мониторинг нелегальных свалок и мусорных скоплений», - подытожил участник региональной команды «Молодежка ОНФ» Андрей Годин.