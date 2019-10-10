Общество

В РФ готовят реформу индивидуальных инвестиционных накоплений

Ассоциация банков России (АБР) предложила комплекс изменений в систему инвестиционных накоплений, в частности, там предложили вернуться к практике размещения суверенных облигаций, номинированных в иностранных валюте.

Письма, которые ассоциация направила в Банк России, Кабмин и Совфед есть в распоряжении газеты «Известия». В настоящее время сумма минимальной покупки суверенных еврооблигаций составляет $100 тыс. По мнению АБР, новый инструмент должен быть более доступным. «Целесообразно снизить «порог входа» в валютные ОФЗ для граждан до $1 тыс., полагают в ассоциации», - говорится в материале.

Кроме того, предлагается увеличить максимально разрешенную сумму взносов на индивидуальные инвестиционные счета, по которым предусмотрен нулевой налог на доход (ИИС типа «Б»). Также в ассоциации считают, что инвесторам следует разрешить покупать облигации иностранных правительств или компаний с нулевой ставкой налога на курсовую разницу при условии, что бумаги приобретены через российского брокера.

Инициатива АБР направлена на ускорение притока инвестиций в накопительные инструменты, альтернативные депозитам. Кроме того, речь идет о необходимости замедлить отток валюты из России за рубеж.