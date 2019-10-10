Общество

В России выросла очередь детей-сирот на жилье

За год число детей-сирот, ожидающих получения жилья, выросло в России на 12 тыс. человек. В 2019 году получения квартир ждут уже 270 тыс. человек, сообщили «Известиям» в Счетной палате.

По данным ведомства, ежегодно жилье получают в среднем 26 тыс. сирот, что составляет не более 18% очередников. С учетом того, что в 2015 году очередь на жилье составляла 230 тыс. сирот, можно понять, что из года в год проблема не решается.

Из казны на эти цели ежегодно выделяют примерно по 35 млрд рублей, из них около 7 млрд рублей - из федерального бюджета. Однако, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся, нужно не менее 200 млрд рублей, объяснили в Счетной палате.

Как отметили в ведомстве, в среднем в России дети-сироты ожидают жилье около пяти-семи лет, в отдельных регионах этот срок превышает 10 лет. Так, в Кемеровской области очередь достигает 12 лет.

По итогам мониторинга проблемы Счетная палата рекомендовала правительству на федеральном уровне определить уполномоченный орган, который бы отвечал за выделение жилья сиротам.