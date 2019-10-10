Общество

Средняя зарплата механика в Пскове почти на 20 тысяч рублей меньше, чем в столице

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты механиков в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, механик в Пскове в среднем получает 36 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 55 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 51 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 40 000 рублей, Великий Новгород - 36 000 рублей, Смоленск - 36 000 рублей, Ленинградская область - 43 000 рублей в месяц.