В Пскове участились случаи герпесной ангины

В Пскове участились случаи заболевания детей герпесной ангиной. Как сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на специалистов, ее вызывает вирус герпеса, который постоянно находится в организме. И в случае ослабления иммунитета у ребенка начинается лихорадка, недомогание и слабость.
Появляются симптомы интоксикации и болевые ощущения в горле. В этом случае необходимо обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самостоятельным лечением.
«Вирус первого типа еще вызывает такие заболевания как герпетический стоматит, герпетическая ангина, герпетический панариций, сикоз может вызывать, ну и энцефалит и менингиты. Назначаются препараты противовирусные, местная терапия - лечение ангины или стоматита, и потом уже по анализу крови уже необходимо смотреть. Если что, необходимо заниматься поднятием иммунитета», - рассказала заведующая педиатрическим отделением детской городской поликлиники Марина Шейнина.