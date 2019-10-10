Общество

В Пскове участились случаи герпесной ангины

В Пскове участились случаи заболевания детей герпесной ангиной. Как сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на специалистов, ее вызывает вирус герпеса, который постоянно находится в организме. И в случае ослабления иммунитета у ребенка начинается лихорадка, недомогание и слабость.

Появляются симптомы интоксикации и болевые ощущения в горле. В этом случае необходимо обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самостоятельным лечением.