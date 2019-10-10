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Общество

В Псковской области внедрен проект розничных продаж в отделениях связи

11.10.2019 09:46|ПсковКомментариев: 3

С августа 2019 года розничные продажи в новом формате появились на базе 71 почтового отделения Псковской области, из них 13 – в Пскове и 7 – в Великих Луках. Остальные 51 – на территории области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области, новый формат розничных продаж с открытой выкладкой товаров в отделениях связи  Почты России масштабирован на 71 отделение Псковской области.

В товарном ассортименте для сельских отделений связи сделан акцент на продуктах питания и товарах первой необходимости, для городских отделений – это брендированная продукция, а также свежая печатная пресса и журналы, книжная продукция. Основным преимуществом нового формата является то, что торговые точки работают в формате самообслуживания. Все товары находятся в свободном доступе. Принцип самообслуживания позволил снизить нагрузку на операторов, благодаря чему время обслуживания одного клиента значительно сократилось.

«В ряде населенных пунктов отделение почты является единственной площадкой для обеспечения населения социально значимыми товарами. Сельчанине могут получить необходимые почтовые услуги и приобрести необходимый товар. Ассортимент достаточно широк.  Наиболее востребована такая услуга у жителей населенных пунктов  в отдаленных районах, которые в настоящее время вынуждены выезжать за покупками в районные центры», - отметила заместитель директора по операционному управлению УФПС Псковской области АО Почты России Любовь Рыбакова.

С учетом того, что из общего количества отделений почтовой связи Псковской области большая часть из них находятся в сельской местности, новый формат розничных продаж набирает популярность у жителей Псковщины.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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