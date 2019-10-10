В Псковской области внедрен проект розничных продаж в отделениях связи

С августа 2019 года розничные продажи в новом формате появились на базе 71 почтового отделения Псковской области, из них 13 – в Пскове и 7 – в Великих Луках. Остальные 51 – на территории области.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области, новый формат розничных продаж с открытой выкладкой товаров в отделениях связи Почты России масштабирован на 71 отделение Псковской области.
В товарном ассортименте для сельских отделений связи сделан акцент на продуктах питания и товарах первой необходимости, для городских отделений – это брендированная продукция, а также свежая печатная пресса и журналы, книжная продукция. Основным преимуществом нового формата является то, что торговые точки работают в формате самообслуживания. Все товары находятся в свободном доступе. Принцип самообслуживания позволил снизить нагрузку на операторов, благодаря чему время обслуживания одного клиента значительно сократилось.
С учетом того, что из общего количества отделений почтовой связи Псковской области большая часть из них находятся в сельской местности, новый формат розничных продаж набирает популярность у жителей Псковщины.