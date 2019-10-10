Общество

Общественники предлагают штрафовать за публикацию видео с вылазками руферов

Эксперты общественного движения «За безопасность» обратились к председателю правительства России Дмитрию Медведеву и спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой законодательно запретить публикацию видео и фотоизображений вылазок так называемых «руферов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе общественного движения «За безопасность», ежедневно в разных регионах нашей страны руферы забираются на крыши жилых и нежилых зданий. Рискуют собственными жизнями, а также нарушают спокойствие обычных граждан и создают помехи в должной работе государственных и коммерческих структур. Все свои вылазки руферы фиксируют на видео, записи позже размещаются в интернете и тиражируются средствами массовой информации.

«Руферы получают наслаждение не только от вылазок на крыши, а позже, когда под выложенным видео появляются одобряющие комментарии и лайки, - прокомментировал инициативу руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. – Видео с экстремальными выходками привлекает внимание молодежи, которые жаждут дешевой популярности, не понимая, что каждый поход на крышу может закончиться смертью».

Эксперты по безопасности предлагают законодательно запретить размещать в социальных сетях видео и фотоизображения любых акций руферов, штрафовать авторов видео и блокировать страницы, где было видео опубликовано. Кроме этого, авторы инициативы просят запретить публикацию любых кадров вылазок руферов в средствах массовой информации.

«Адреналиновые наркоманы обожают внимание к себе, иначе бы они не снимали свои выходки, не выкладывали в интернет. Иногда мы видим, что ролики руферов сделаны профессионалами, и, разумеется, качественная картинка всегда привлекает журналистов, которые становятся соучастниками пропаганды смертельных прогулок по крышам и не только», - отметил Дмитрий Курдесов.

В общественном движении «За безопасность» полагают, что необходимо кардинально пересмотреть административное наказание для руферов, а для злостных нарушителей предусмотреть уголовную ответственность (наказание, не связанное с реальным лишением свободы).