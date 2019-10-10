Общество

Работа становится поводом для ревности для каждого пятого состоящего в браке

Более трети ревнивцев скрывают свои подозрения от второй половины. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob опросил женщин и мужчин, состоящих в отношениях, ревнуют ли они своих партнеров к их коллегам противоположного пола. В опросах приняли участие по 1600 мужчин и женщин, состоящих в отношениях.

21% женщин ревнует своих спутников к их коллегам-женщинам: 15% открыто говорят о своих чувствах и еще 6% предпочитают умалчивать негативные эмоции. Не испытывают чувства ревности 79% женщин: «Много лет замужем и верю мужу»; «Ревность для людей, не уверенных в себе».

Среди мужчин ревнивцев оказалось практически столько же, сколько и среди женщин, - 23%: 15% ревнуя, возмущаются открыто, 8% стараются не обсуждать тему ревности со своими спутницами. 77% мужчин утверждают, что не ревнуют своих женщин к их коллегам: «Ревность говорит об отсутствии доверия в паре, а без доверия нет смысла совместно проживать, создавать семью»; «Я боксер и забота коллег - не дать возникнуть таким мыслям у меня».

Наиболее часто о том, что подвержены ревности, говорили мужчины до 34 лет - 28%: «Каждый мужчина должен ревновать свою любимую, но в меру!» С увеличением возраста респондентов ревнивцев среди них становится меньше: так среди мужчин старше 45 лет ревность к коллегам своей второй половины подтвердили лишь 18%.

Число женщин, страдающих от ревности к своим спутникам, примерно одинаково как среди молодых, так и среди зрелых россиянок: 22% среди женщин до 34 лет и 20% среди дам старше 35 лет.

Впрочем, судя по комментариям респондентов, открытая демонстрация ревности в отношениях не всегда драма: «Ей приятно, что я её ревную»; «Делаю вид, что ревную, поднимая его значимость и самооценку».