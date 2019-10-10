Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - крупные реконструкции общественных пространств. Ведущие поговорят о масштабном ремонте улиц Яна Фабрициуса и Леона Поземского, а также выскажут свое мнение о капремонте площади Ленина.

Уважаемые радиослушатели! Если у вас есть мнения относительно уместности/неуместности производимых реконструкций, и тем более предложения относительно того, что там должно быть - звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72. Рассказывайте, делитесь мнениями и рецептами, как это исправить.

Трансляция завершена.