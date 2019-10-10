Общество

Рост заболеваемости ожирением связан с отсутствием культуры питания - Роспотребнадзор

Все больше жителей России страдают от ожирения и связанных с ним заболеваний, отмечают в Роспотребнадзоре.

«Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом) - это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь, вопрос культуры питания», - говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор напоминает, что по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В большинстве развитых стран Европы ожирением страдает от 15% до 25% взрослого населения. В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков: в развитых странах мира 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением, уточняется в сообщении.

«Ожирение значимо уменьшает продолжительность жизни: в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет - при выраженном ожирении. Практически в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с нарушением жирового обмена и ожирением... К 2030 по прогнозам ВОЗ до 41% всего населения будут иметь избыточный вес», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор в числе мер, признанных самыми эффективными в мировой практике борьбы с ожирением, называет снижение доли рафинированных продуктов и фастфуда в рационе, увеличение физических нагрузок, внедрение здорового питания в школе и на работе.