Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Инвестклимат - благоприятный
и снова #Пушкинбал
Архитектор провалов
Дом от А до Я
Штраф за оскорбление коллектора
не думай о Yota
Где переобуть машину?
Сапоги на первые морозы
30 лет успеха
Как уменьшить платежи за землю?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарок «Лидеру»
Что будет с площадью Ленина?
 
 
 
ещё Общество 10.10.2019 11:1312 Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке 11.10.2019 12:120 На время осенних каникул Псков станет самым дешевым авианаправлением 11.10.2019 11:510 Псковским предпринимателям рассказали об изменениях в предоставлении бухгалтерской отчетности, вступающих в силу в 2020 году 11.10.2019 11:430 Налогоплательщиков Острова предупредили об ответственности, наступающей за неуплату налогов 11.10.2019 11:370 Жюри конкурса СМИ «Ганза - связь времен» приступило к оценке 38-и работ претендентов 11.10.2019 11:240 В Пустошке пройдет розыгрыш приставок для цифрового телевидения
 
 
 
Самое популярное 08.10.2019 11:097 Странный предмет был обнаружен в реке Пскове 09.10.2019 10:582 Трагически погиб анестезиолог Псковского перинатального центра Александр Шуб 08.10.2019 15:5914 13-летнюю псковичку высадил из автобуса кондуктор, забрав проездной 10.10.2019 11:1312 Житель Пскова обнаружил гнома с площади Ленина на частном участке 09.10.2019 09:046 Пожилой велосипедист скончался после столкновения с «БМВ» на улице Коммунальной в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Законодательные механизмы решения проблемы лекарственного обеспечения льготников обсудили в Псковском областном Собрании

11.10.2019 11:13|ПсковКомментариев: 0

Под председательством исполняющего полномочия спикера регионального парламента, председателя комитета по труду и социальной политике Виктора Антонова в областном Собрании депутатов состоялось заседание рабочей группы по вопросу лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. С просьбой на законодательном уровне подключиться к решению проблемы льготников к парламентариям письменно обратился губернатор области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в состав рабочей группы вошли заместитель председателя комитета по труду и социальной защите Наталья Тудакова,  депутат, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, директор ГКУЗ ПО «Управление фармации» Татьяна Кузьмина.

Обращаясь к коллегам, Виктор Антонов напомнил, что парламентарии неоднократно  поднимали проблему лекарственного обеспечения граждан: вопрос рассматривался на парламентском часе, обсуждался на заседаниях комитетов, Собранием была подготовлена законодательная инициатива о переводе закупок медикаментов для лечения редких заболеваний с регионального на федеральный уровень.

«Регион не один год пытается достучаться до федеральных органов власти. Подвижки есть - нас частично услышали по орфанным заболеваниям, но проблема нехватки регионального финансирования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан гораздо шире. Так что давайте, снова писать и обращаться, чтобы изменить ситуацию», - сказал Виктор Антонов и передал слово для выступления директору «Управления фармации» Татьяне Кузьминой.

«Наши пациенты имеют право на монетизацию льготы по лекарственному обеспечению и очень многие, даже имея инвалидность, отказываются от федеральной льготы, и все современные дорогостоящие препараты получают по региональной льготе», - обрисовала существующее положение дел специалист. 

Как пояснила Татьяна Кузьмина, исходя из подушевого норматива финансирования размер федеральных средств, предоставляемых регионам на закупку медикаментов для льготников, оказывается значительно ниже фактической потребности гражданина, определенной в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи.

«На одного льготника мы получаем 14700 рублей на целый год, а на сегодня мы уже обеспечили «федералов» на 29500 рублей. Разница практически в два раза», - привела цифры специалист.

«Федеральные деньги у нас заканчиваются хорошо, если к середине года, а обычно - уже к концу первого квартала», - поддержала коллегу заместитель председателя Комитета по здравоохранению Надежда Рогозина. - Необходимо исключить дублирование льгот. Если такие изменения будут внесены в федеральное законодательство, это существенно поможет регионам».

Предложения, прозвучавшие в ходе заседания рабочей группы, резюмировал Виктор Антонов. Парламентарий подчеркнул, что необходимо законодательно закрепить принцип предоставления льгот по лекарственному обеспечению по одному из имеющего у гражданина оснований, а также увеличить норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь за счет средств федерального бюджета.

Соответствующий документ, обращённый в федеральные органы власти, будет подготовлен областным Собранием депутатов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 1100 человек
11.10.2019, 12:410 8 ДТП с участием мотоциклистов произошло в Пскове с начала года 11.10.2019, 12:390 ГИБДД: Уровень освещенности дорог в Пскове соответствует норме 11.10.2019, 12:330 Чиновник: Вопрос агрегаторов такси является больным для Псковской области и России в целом 11.10.2019, 12:301 УГХ: Все центральные улицы Пскова зимой будут посыпаться чистой солью без химии
11.10.2019, 12:260 Вера Емельянова: ПсковГУ является главной образовательной площадкой региона, и педагогическая общественность обязана использовать ее максимальный потенциал 11.10.2019, 12:220 ГИБДД: Если бы анестезиолог Псковского перинатального центра воспользовался пешеходным переходом, то рокового ДТП могло бы и не произойти 11.10.2019, 12:180 В Псковской области выросло число четырехзвездочных гостиниц 11.10.2019, 12:120 На время осенних каникул Псков станет самым дешевым авианаправлением
11.10.2019, 12:110 ГИБДД: Велосипедисты попадают в ДТП, потому что сами о себе не заботятся 11.10.2019, 12:040 Турфирмы отмечают рост интереса иностранцев к Псковской области 11.10.2019, 11:590 Борис Елкин: Подрядчики не готовы к объемам работ, которые требуется выполнить на псковских дорогах 11.10.2019, 11:560 Подозреваемый назвал причину убийства девочки из Саратова
11.10.2019, 11:530 Псковичей ждут на встрече с французскими иллюстраторами детских книг 11.10.2019, 11:530 Председатель областного комитета по туризму: Псковская область стала выходить из статуса региона выходного дня 11.10.2019, 11:510 Псковским предпринимателям рассказали об изменениях в предоставлении бухгалтерской отчетности, вступающих в силу в 2020 году 11.10.2019, 11:480 Начальник ОГИБДД по городу Пскову мечтает сделать все пешеходные переходы регулируемыми
11.10.2019, 11:450 УГХ: 71% дорожного покрытия в Пскове не соответствует ГОСТам 11.10.2019, 11:430 Налогоплательщиков Острова предупредили об ответственности, наступающей за неуплату налогов 11.10.2019, 11:390 В Псковской области работают 23 туроператора 11.10.2019, 11:370 Жюри конкурса СМИ «Ганза - связь времен» приступило к оценке 38-и работ претендентов
11.10.2019, 11:340 Сдача улицы Юбилейной в Пскове после ремонта намечена на 15 октября 11.10.2019, 11:250 Аварийность на дорогах Пскова снизилась на 8,6% 11.10.2019, 11:240 В Пустошке пройдет розыгрыш приставок для цифрового телевидения 11.10.2019, 11:230 Жителей Псковской области регулярно обманывают мошенники под видом туроператоров
11.10.2019, 11:180 Два ребенка погибли за 9 месяцев 2019 года на дорогах в Псковской области 11.10.2019, 11:131 Рост заболеваемости ожирением связан с отсутствием культуры питания - Роспотребнадзор 11.10.2019, 11:130 Законодательные механизмы решения проблемы лекарственного обеспечения льготников обсудили в Псковском областном Собрании 11.10.2019, 11:010 В Великих Луках прошел традиционный турнир по футболу «Надежда»
11.10.2019, 10:480 «Эхо города»: О реконструкции общественных пространств 11.10.2019, 10:331 Ночные «Ласточки» будут курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом с 1 ноября 11.10.2019, 10:200 Общественники предлагают штрафовать за публикацию видео с вылазками руферов 11.10.2019, 10:120 У великолучанина, занимающегося незаконной продажей табака, изъяли более 50 тысяч пачек сигарет
11.10.2019, 10:090 Работа становится поводом для ревности для каждого пятого состоящего в браке 11.10.2019, 09:463 В Псковской области внедрен проект розничных продаж в отделениях связи 11.10.2019, 09:440 В Железноводске юным псковским туристам рассказали о жизни Льва Толстого на Кавказе 11.10.2019, 09:370 В Пскове участились случаи герпесной ангины
11.10.2019, 09:150 80-летняя пенсионерка получила ожоги рук при пожаре в новосокольнической деревне Отрадное 11.10.2019, 09:030 В Китае создали боевую летающую тарелку 11.10.2019, 08:590 Четыре пожара произошли из-за поджогов в Псковской области за минувшие сутки 11.10.2019, 08:430 Водитель автобуса сбил великолучанку, переходившую дорогу в неположенном месте
11.10.2019, 08:390 Жители Саратова вышли на стихийный митинг после убийства девятилетней девочки 11.10.2019, 08:330 Средняя зарплата механика в Пскове почти на 20 тысяч рублей меньше, чем в столице 11.10.2019, 08:250 Эксперты предупредили о возможном ужесточении выдачи кредитов бизнесу 11.10.2019, 08:140 В России выросла очередь детей-сирот на жилье
11.10.2019, 08:030 В РФ готовят реформу индивидуальных инвестиционных накоплений 10.10.2019, 23:441 Активисты ОНФ выявили несанкционированную свалку возле детской площадки в Великих Луках 10.10.2019, 23:171 Россиянам пообещали предоставить дешевые кредиты 10.10.2019, 23:000 Жителей Печор ждут на завершающие сезон органные концерты
10.10.2019, 22:352 Пскович сравнил территорию, обслуживаемую УК «ТЭЗиИС», со Средневековьем. ФОТО 10.10.2019, 21:500 На обучающем семинаре в Пскове обсудили формирование комфортной городской среды. ФОТО 10.10.2019, 21:300 На международном семинаре в Сочи ВЛОА поделилась опытом олимпийского образования 10.10.2019, 21:100 В России планируют принять законопроект о дистанционной торговле лекарствами
10.10.2019, 20:451 На совещании у Дмитрия Медведева рассмотрели программу развития Псковской области 10.10.2019, 20:263 «Среди наших студентов найдутся желающие учиться в Пскове»: доктор Патрисия Суппес из США о визите ПсковГУ 10.10.2019, 20:250 ВЛОА победила в конкурсе на лучшее информационное сопровождение олимпийского образования 10.10.2019, 20:040 В УМВД Пскова отметили снижение краж, грабежей и разбоев. ФОТО
10.10.2019, 19:391 Школьники из Нидерландов посетили Псковскую гордуму 10.10.2019, 19:172 Медики ПсковГУ обсудили вопросы подготовки медицинских кадров на международном форуме 10.10.2019, 18:584 В Одинцово пенсионерке из Пскова и ее сообщникам не дали украсть 8,3 млн рублей 10.10.2019, 18:570 Более 250 человек написали Всероссийский экономический диктант в ПсковГУ
10.10.2019, 18:377 Ввести на предприятиях должность спортивного инструктора предложил Путин 10.10.2019, 18:272 Псковичей приглашают на велопрогулку с логическими загадками 10.10.2019, 18:172 Сотрудники псковского водоканала участвуют в обсуждении проекта «Значение биомассы Балтийского региона» в Тарту 10.10.2019, 17:571 Завтра в Псковском регионе ожидается до +14 градусов
10.10.2019, 17:510 Гребцы ПсковГУ показали достойные результаты на соревнованиях в Казани 10.10.2019, 17:491 Роскомнадзор получил более 100 ссылок на контент с оскорблением госсимволов РФ 10.10.2019, 17:412 В Госдуме хотят установить фильтрацию мошеннических звонков гражданам 10.10.2019, 17:3413 Отпуск мечты
10.10.2019, 17:341 Члены преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции азиатов в Европу, осуждены 10.10.2019, 17:270 Архиерейская Божественная литургия пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря в дни престольного праздника 10.10.2019, 17:270 ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей 10.10.2019, 17:250 Отборочный этап литературного конкурса «Чернильница» прошел в Молодежном центре
10.10.2019, 17:217 Ульяна Михайлова обратилась к губернатору региона с предложением предусмотреть в 2020 году возможность оздоровительных мероприятий для псковичей 10.10.2019, 17:190 Мошенники стали красть деньги россиян под видом визовых центров 10.10.2019, 17:1020 Утритесь. Весь пар ушел в гудок 10.10.2019, 17:040 Музыкант и композитор Андрей Сенькевич выступит в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.