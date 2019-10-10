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Общество

В Пустошке пройдет розыгрыш приставок для цифрового телевидения

11.10.2019 11:24|ПсковКомментариев: 0

В Пустошке в рамках акции «Цифровое телевидение в каждый дом» состоится розыгрыш цифровых приставок. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, акция пойдет 12 октября. Начало - в 17.00 в центре культуры (улица Октябрьская, 55)..

«Пустошкинский район станет последним муниципалитетом, где пройдет информационная акция, организаторами которой выступают Администрация Псковской области и ГТРК «Псков». Спустя два дня, 14 октября, на всей территории региона пройдет отключение аналогового телесигнала», - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в рамках акции жителям муниципалитета расскажут о предстоящем переходе на «цифру», будет организована работа интерактивных площадок, где участникам акции продемонстрируют, как подключать специализированное оборудование для приема цифрового телевещания. Кроме того, в рамках акции выступит ансамбль «Сказ». Во время мероприятия будут разыграны 8 приставок для приема цифрового телесигнала. Три из них предоставлены администрацией Псковской области, еще три - региональным отделением «Российского союза промышленников и предпринимателей», и две - Псковским областным радиотелевизионным передающим центром (ОРТПЦ).

Ранее акция «Цифровое телевидение в каждый дом» уже прошла в 21 муниципалитете Псковской области. Ее цель - проинформировать жителей региона о переходе на цифровое телевещание, проконсультировать о правилах подключения и приобретения приставок, а также иного оборудования для приема цифрового телесигнала.

В Псковской области до 1 ноября работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание: 8-800-100-60-11. А также - информационный портал смотрицифру.псков.рф. Кроме того, информацию можно узнать на федеральной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-220-20-02.

Помощь в настройке оборудования на территории региона оказывают волонтеры. По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделено 5 миллионов рублей на возмещение стоимости цифровой приставки или спутникового оборудования. Компенсации получили около 700 человек.

Высокую готовность региона к переходу на «цифру» уже отметили заместитель синистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и директор департамента Минкомсвязи России Екатерина Ларина.

Теги: #администрация Псковской области #цифровое ТВ
Источник: Псковская Лента Новостей
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