Общество

Жюри конкурса СМИ «Ганза - связь времен» приступило к оценке 38-и работ претендентов

Завершен прием заявок на Международный конкурс средств массовой информации «Ганза - связь времен». Жюри конкурса приступило к оценке работ. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, на конкурс свои материалы прислали представители псковских СМИ, а также из Великого Новгорода, Калининграда, Торжка, Гдова, Пыталова, Вышнего Волочка, Старой Руссы. Общее количество работ - 38.

«В этом году участники подали заявки в 7 номинаций из 8: «Лучший исторический материал о Ганзейском движении», «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ», «Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении», «Лучший радиоматериал о Ганзейском движении», «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении», «Лучшее фотомастерство», «Лучшие новые формы». Без внимания журналистов осталась номинация «Лучший проморолик о Ганзейском движении». Самой многочисленной номинацией оказалась «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ»», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в каждой номинации будут определены 3 первых места. Возглавляет авторитетное профессиональное и общественное жюри президент Международного пресс-клуба Hansa-Media Светлана Лебедева.

Напомним, к конкурсу допускались материалы, опубликованные с 1 июля 2018 года по 15 сентября 2019 года. Участвовать в состязании могли официально зарегистрированные СМИ: печатные и электронные, информационные агентства; журналисты, работающие в СМИ городов Северо-Запада, Центра России и Европы, имеющих отношение к Ганзе. Участниками конкурса также могли стать авторы блогов и страниц в социальных медиа, насчитывающих от 4 тысяч подписчиков, авторы-студенты, опубликовавшие свои материалы в университетских изданиях.

Темы работ, представленные на конкурс, должны были касаться ганзейских связей, туризма, истории, культуры, а также включать рассказы о людях, вносящих вклад в развитие ганзейского движения.

Организатором конкурса выступает управление культуры администрации города Пскова.

Целью данного конкурса является сближение и взаимопонимание народов России и Европы, развитие межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, бизнеса, культуры, туризма, инвестиций на основе исторического и современного опыта ганзейских связей. Одна из важнейших составляющих конкурса - бережное отношение к истории, популяризация проводимых под эгидой Международного Ганзейского союза ежегодных Международных Ганзейских дней и инициированных Союзом Русских Ганзейских городов Русских Ганзейских дней как масштабных площадок для продвижения культурного, туристического и делового сотрудничества и уникального формата событийного туризма.