Общество

Налогоплательщиков Острова предупредили об ответственности, наступающей за неуплату налогов

В рамках работы, которая направлена на снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 5 по Псковской области встретились с работниками двух островских предприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Инспекции Сергей Иванов проинформировал руководство предприятий о наличии у некоторых их работников задолженности, а также встретился с самими налогоплательщиками и лично вручил им квитанции на уплату.

Участникам встречи рассказали о необходимости в ближайшее время уплатить имеющуюся недоимку, ознакомили с порядком начисления пени на сумму задолженности, а также уведомили граждан о том, что налоговые органы имеют право взыскать недоимку в судебном порядке.

Кроме того, налогоплательщики познакомились с возможностями интернет – сервисов Налоговой службы, в частности с онлайн-ресурсами «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» и «Уплата налогов и пошлин», которые позволяют как сформировать квитанцию на уплату налога, так и заплатить налоги в режиме онлайн. В результате встречи 8 налогоплательщиков подключились к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».