Общество

Ввести альтернативные меры ответственности за непреднамеренные ошибки в декларациях региональных депутатов предложил Владимир Яников

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам, который проходит 11 октября в Калининграде, вышел с инициативой о смягчении ответственности депутатов региональных парламентов за незначительные ошибки в декларациях о доходах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Владимир Яников представил коллегам-парламентариям изменения в статью 12 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Действующей редакцией не предусмотрено разграничение видов ответственности за подачу недостоверных сведений о доходах и расходах: опечатка в декларации и предумышленное сокрытие финансовых активов согласно «букве закона» влекут одинаковые последствия – оба нарушения являются основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

«Я вхожу в состав комиссии, проверяющей достоверность поданных депутатами сведений о доходах, и на заседаниях иногда приходится рассматривать ситуации, которые, очевидно, являются недоразумением, - прокомментировал законодательную инициативу Владимир Яников. – Например, цифры в дате открытия банковского счёта по ошибке переставлены местами, неверно указан год выпуска транспортного средства или представлены неполные сведения об имуществе несовершеннолетнего ребёнка, не проживающего с депутатом. Согласно действующему законодательству за такие нарушения решением сессии можно лишить депутатского мандата».

Автор законодательной инициативы отметил, что в отношении членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов уже введена законодательная норма, позволяющая не принимать к ним жёсткие меры в случае допущения незначительных непредумышленных ошибок.

«Это вопрос справедливости, поэтому предлагается и для депутатов законодательных органов субъектов предусмотреть несколько видов ответственности за неточности в сведениях о доходах. Не лишать за опечатку статуса депутата, а ограничиться предупреждением», - отметил Владимир Яников.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам поддержали представленный проект федерального закона. В конце октября законопроект будет рассмотрен на сессии Псковского областного Собрания депутатов. В случае его одобрения депутатским корпусом документ получит официальный статус законодательной инициативы и будет направлен в Государственную Думу.

В рамках заседания комитета также были рассмотрены инициативы по внесению поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях и вопросы, связанные с реновацией жилищного фонда, борьбой с борщевиком, организацией специальных мест по использованию мангалов и барбекю, совершенствованием правового регулирования деятельности экскурсоводов и дополнительными гарантиями по социальной поддержке детей-сирот.

Добавим, в работе парламентского комитета участвуют представители законодательных органов власти Ленинградской, Мурманской, Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга и Республики Коми.