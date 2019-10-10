Общество

Лауреатом в номинации «Лидер» премии «Профсоюзный авангард» стала председатель первичной профсоюзной организации «Псковпассажиравтотранса»

На Всероссийском интеллект-форуме «Профсоюзы. XXI век. Новая реальность: возможности и риски» состоялось торжественное награждение лауреатов премии «Профсоюзный авангард» центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В номинации «Лидер» наградой отмечена председатель первичной профсоюзной организации ГППО «Псковпассажиравтотранс» Раиса Куприненко. Заместитель председателя ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков, вручая ей статуэтку и диплом лауреата, отметил, что ситуация в системе общественного транспорта напряженная: по всей России предпринимаются попытки обанкротить крупные государственные или муниципальные предприятия, на рынок выходят мелкие частные фирмы, что потом ведет и к ухудшению обслуживания, и к удорожанию проезда. В Пскове первичной профсоюзной организации при поддержке областного совета профсоюзов удаётся сохранить предприятие и профсоюз. «Потому что есть лидер!» — подчеркнул Александр Шершуков.

Почетными грамотами премии отмечен также Псковский областной совет профсоюзов: в номинации «Новация» — за реализацию социального проекта «Танцетерапия», в номинации «Акция» — за флешмоб «До пенсии как до неба», проведённый в период протестов против повышения пенсионного возраста. Александр Шершуков заявил, что Псковский облсовпроф проявил в этот момент достаточно заметную активность: «И зафиксировал если не консенсус в профсоюзной среде, то позицию, которую разделяет «Солидарность».

Напомним, что представители псковских профсоюзов ежегодно участвуют в конкурсе «Профсоюзный Авангард». Так, в 2018 году председатель первичной профсоюзной организации ГП Псковской области «Псковская областная типография» Надежда Антонова стала победителем конкурса в номинации «Лидер», а Псковский областной совет профсоюзов был удостоен Почетной грамоты в номинации «Акция» — за акцию солидарности с первичкой ГБОУ «Пушкиногорская санаторная школа-интернат».

В 2017 году Псковский областной совет профсоюзов стал победителем конкурса в номинации «Акция» — за правозащитную кампанию за индексацию должностных окладов работников бюджетной сферы области, а председатель профсоюзной первички муниципального предприятия Пскова «Комбинат благоустройства» Владимир Бездорожев – в номинации «Лидер». В 2016 году первичная профсоюзная организация ГП ПО «Фармация» за успешное проведение правозащитной кампании против приватизации предприятия была награждена Почетной грамотой профсоюзной премии «Профсоюзный Авангард» в номинации «Акция», а Псковский облсовпроф получил Почетную грамоту премии в номинации «Новация» за разработку и реализацию программы социально-психологической реабилитации профсоюзных лидеров.

В 2015 году руководитель инспекции труда Псковского областного совета профессиональных союзов Андрей Стегний стал победителем конкурса в номинации «Лидер».