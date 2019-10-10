Общество

Ученики Писковской школы встретились с ветеранами МЧС

9 октября учащиеся 9-го класса Писковской средней школы встретились с ветеранами МЧС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Руководитель музея Ирина Беняк организовала и провела встречу с методистом Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Любовью Фроловой и пожарным высшего класса пожарной части №1 Пскова Андреем Беловым.

Андрей Белов служит в рядах противопожарной службы уже 31 год. Он был участником тушения пожара на складе боеприпасов 76-й гвардейской Черниговской дивизии возле деревни Кислово в 1994 году, в ликвидации лесных пожаров в Архангельской области, при тушении пожара в гостинице «Ленинград» в 1991 году. За долгие годы службы в МЧС был награжден медалью «За отвагу», медалями «За отличие в службе» 3-х степеней, «За пропаганду спасательного дела» и другие ведомственные наградами.

В своем общении со школьниками, он рассказал, что пожары высокой категории сложности случаются редко, но даже в спокойное время пожарная охрана не бездействует. Весь день у пожарного занят. Профессия пожарного не держит слабых. Необходимо быть физически выносливым, иметь способность переносить большие физические нагрузки и высокие температуры, быстро реагировать на ситуацию, необходимо быть психически и эмоционально устойчивым, иметь способность четко действовать в экстремальных ситуациях.

Ребята с большим интересом посмотрели клип с песней о пожарной службе «Братишка», и клип «Как это было» о пожаре на складах 76-й Гвардейской дивизии в 1994 году.

По мнению организаторов и участников встречи, на таких мероприятиях у детей происходит воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине.